L’hôpital de Tarbes-Lourdes se retrouve au coeur d’une polémique en France. L’établissement est contraint de rappeler 4700 patients en raison d’un défaut de stérilisation sur du matériel appartenant au centre dentaire de l’hôpital.

L’hôpital de Tarbes-Lourdes doit rappeler 4700 patients (photo d’illustration). IMAGO/Arnulf Hettrich

Selon des informations divulguées par «France bleu», les patients qui ont fréquenté l’hôpital de Tarbes-Lourdes à partir de juin 2006 sont priés de se faire dépister du VIH ainsi que de l'Hépatite B et C. Selon un courrier envoyé par l’établissement, ils doivent se rendre chez leur médecin traitant afin d’effectuer une prise de sang.

Sont concernées près de 4700 personnes. Ces dernières auraient pu être infectées suite à un défaut de stérilisation de matériel des dentistes de l'hôpital.

Cette lettre a donné des sueurs froides à certains patients qui sont passés par cet hôpital au cours des 17 dernières années. «Je suis choquée. Il faut attendre autant d'années ? On aurait pu faire le dépistage avant. Mon fils est en panique. Quand on voit : VIH et hépatite, ça fait peur. Attendre aussi longtemps, ce n'est pas normal», s’indigne Elisabeth, une mère de famille, dans des propos relayés par «France bleu».

Afin d’apaiser les esprits, l’Agence régionale de santé (ARS) qui gère l’hôpital de Tarbes-Lourdes a rapidement expliqué que le risque d'infection demeurait «extrêmement faible».

«L’information peut être anxiogène, mais c'est pour écarter tout doute et permettre aux patients d'avoir accès au dépistage et, dans le pire des cas, mais très peu probable, à une prise en charge rapide», a expliqué Manon Mordelet, la directrice départementale de l'ARS dans les Hautes-Pyrénées.