Un faux policier et deux de ses complices ont été arrêtés à Zurich et en Argovie. Un butin total d'un million de francs a été saisi. Une retraitée avait alerté la police municipale zurichoise après avoir été contactée par un escroc lui demandant de retirer et de lui confier ses économies.

Un faux policier et deux de ses complices ont été arrêtés à Zurich et en Argovie (image d’illustration). ats

ATS

Le faux policier prétendait que l'argent de la retraitée n'était pas en sécurité dans sa banque en raison des employés prétendument «peu sérieux» de l'établissement. Méfiante, la femme a préféré alerter la police municipale plutôt que de suivre les instructions du suspect.

Les vrais policiers ont alors tendu un piège à l'escroc. Ils ont pu arrêter, la semaine dernière, ce Suisse âgé de 34 ans.

Le même jour, le début de l'enquête a mené la police sur les traces d'un Syrien de 48 ans et d'une Monténégrine de 34 ans, domiciliés en Argovie. Ils ont été arrêtés aussitôt. Les perquisitions de leurs domiciles respectifs ont permis de découvrir un butin présumé de plus d'un million de francs.

paja, ats