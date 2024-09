IKEA frappe fort: son iconique sac bleu fait peau neuve

IKEA ne cesse d’innover, et cette fois, l'enseigne suédoise revisite l'un de ses produits les plus emblématiques : le sac bleu FRAKTA. Ce dernier, présent dans presque tous les foyers, a subi une transformation surprenante et astucieuse.

En collaboration avec l'agence créative The Secret Little Agency, IKEA a lancé une nouvelle version de ce sac iconique, désormais convertible en coussin portable baptisé RESTEN.

Ce nouveau modèle garde l’apparence familière du FRAKTA, mais se distingue par son rembourrage, offrant ainsi un confort optimal à ceux qui en font usage.

Idéal pour des pauses au bureau, lors de trajets en transport ou même en plein air, ce sac-coussin incarne l’idée que la détente peut s’intégrer dans la vie quotidienne. Une fois encore, IKEA montre son talent pour fusionner design fonctionnel et message social.

Une campagne pour un mode de vie plus équilibré

Cette initiative s’inscrit dans une campagne menée, pour l'instant, exclusivement à Singapour, pays où le manque de sommeil est un véritable problème sociétal. Avec ce coussin portable, IKEA encourage un mode de vie plus sain et équilibré, en invitant la population à prendre des pauses bien méritées.

Lancée début septembre, la campagne rencontre déjà un grand succès, particulièrement sur les réseaux sociaux. Cependant, malgré l'engouement, le sac-coussin RESTEN n'est pas encore commercialisé en Europe mais vu son succès, il ne devrait pas tarder à arriver en Europe.