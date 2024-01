Il attend sa... deuxième exécution: «Je ne suis pas prêt»

Le 25 janvier, Kenneth Eugene Smith devrait être exécuté à l'azote, car sa première exécution par injection létale s'est soldée par un échec. Il est la première personne à qui cette méthode sera appliquée. Il n'est pas prêt pour cela, déclare-t-il dans une interview.

Kenneth Eugene Smith a survécu à l'exécution de sa peine de mort. Pour sa deuxième exécution, l'utilisation d'azote est prévue. (Alabama Department of Corrections via AP, File) Keystone

Il fait partie des rares personnes à avoir survécu à sa propre exécution : Kenneth Eugene Smith (58 ans) aurait dû mourir en novembre 2022 par injection létale, mais les choses ont «mal tourné» lors de l'opération.

Le condamné est resté quatre heures sur le lit de mort, sanglé, tremblant, en sueur et en hyperventilation. Ses bourreaux ont tenté en vain d'insérer une aiguille dans son bras, avant de finalement renoncer.

Smith attend maintenant sa deuxième exécution, prévue pour le 25 janvier. Cette fois, l'azote sera utilisé, ce que les experts en droits de l'homme critiquent comme étant «cruel et inhumain». En attendant, Smith souffre dans sa cellule de prison.

Mardi matin, l'homme qui a été condamné pour avoir commandité le meurtre de la femme d'un pasteur en 1988 doit être transféré dans le «couloir de la mort». C'est là que les condamnés à mort passent les deux derniers jours avant leur exécution.

«The Guardian» a eu Smith au téléphone : «Je ne suis pas prêt à cela. Pas d'une manière ou d'une autre. Je ne suis tout simplement pas prêt, mon frère», déclare l'homme de 58 ans au cours de la conversation téléphonique.

Il revit la scène dans ses cauchemars

Suite à l'exécution ratée, un trouble de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez le condamné à mort. Depuis, il prend des médicaments et souffre d'anxiété, de dépression et d'insomnie.

Selon «The Guardian», Smith est tourmenté par des cauchemars dans lesquels il est constamment conduit dans la chambre de la mort. «Il me suffisait d'entrer dans la pièce dans mon rêve pour être submergé. J'étais complètement terrifié. Ça remontait sans cesse», raconte-t-il. Les pensées de l'approche de sa deuxième exécution détériorent visiblement son état.

Il décrit au quotidien britannique son état physique et mental comme «mauvais». Il a l'estomac nauséeux et la plupart des jours, il vomit. Sa plus grande peur, qui le hante : «Vomir dans ce masque. Car si je le fais, mon frère, personne ne m'aidera. Je me noierai dans mon propre vomi, et ma femme devra rester assise et regarder».

Mort «douloureuse» et «humiliante»

Quelques jours seulement avant l'exécution prévue, ses avocats continuent de tenter d'éviter le pire. Smith doit être la première personne à être exécutée par l'azote, ce qu'on appelle une hypoxie. Pour ce faire, on met à Smith un masque sur la bouche, le menton et les yeux, à travers lequel l'azote s'écoule. Le condamné à mort meurt par asphyxie.

Pour Smith, il est clair que le jour en question, il n'assistera en aucun cas ses bourreaux dans leur exercice. «Je ne les aiderai pas. Je ne prendrai pas le masque et ne l'attacherai pas», dit-il.

La peine de mort à l'azote est critiquée par de nombreux experts en droits de l'homme, dont les Nations unies et Amnesty International. Le processus s'apparente à la torture et il est à craindre que l'hypoxie entraîne une mort douloureuse et humiliante.