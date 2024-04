Il court 16'000 km de l'Afrique du Sud à la Tunisie: «Je suis un peu fatigué»

Un Britannique de 27 ans a établi un nouveau record de sport extrême. Il a été le premier homme à traverser toute l'Afrique du sud au nord. Lors de la dernière étape, il a été accompagné et encouragé par ses fans.

Le sportif de l'extrême Russ Cook court du sud au nord sur les 50 derniers kilomètres de sa traversée de l'Afrique, accompagné de fans. Hasan Mrad/IMAGO/ZUMA Wire

Après avoir parcouru plus de 16 000 kilomètres en 352 jours à travers 16 pays, le Britannique Russ Cook a réussi la tâche titanesque de traverser toute l'Afrique en joggant dans le sens de la longueur.

L'athlète d'endurance de 27 ans a franchi la ligne d'arrivée en Tunisie dimanche après-midi. Il est probablement le premier homme à avoir traversé l'Afrique à pied du sud au nord. Il a traversé des forêts tropicales, des chaînes de montagnes et le Sahara.

Entre son départ, le 22 avril 2023, du point le plus au sud de l'Afrique du Sud, le cap Agulhas, et le franchissement de la ligne d'arrivée au point le plus au nord de la Tunisie, Ras Angela, Cook a parcouru la distance d'environ 376 marathons.

Sa performance est d'autant plus étonnante au vu de plusieurs écueils, dont un braquage à main armée en Angola, l'arrestation par des hommes armés de machettes en République démocratique du Congo et des complications de visa à l'entrée en Algérie.

Au 200e jour, Cook a réduit son kilométrage quotidien sur les conseils de ses médecins au Nigeria. «Il m'a fallu quelques jours pour faire quelques scanners. Aucune lésion osseuse, alors je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de gambader comme une petite fouine et que je me procure les analgésiques les plus puissants disponibles», avait-il alors déclaré.

Grâce à son action, Cook a récolté près de 700 000 francs suisses pour des œuvres caritatives. L'argent ira notamment à l'association «Running Charity», qui propose des programmes de course et de santé mentale aux jeunes sans-abri et aux personnes ayant des besoins complexes.

A la veille de sa dernière étape, Cook a confié à Sky News : «C'est assez difficile à exprimer, 352 jours de route, longtemps sans ma famille, ma petite amie, mon corps souffre beaucoup, mais un jour de plus, je ne vais pas me plaindre».

15,553km ran

368 marathons

15 countries 🇿🇦🇳🇦🇦🇴🇨🇩🇨🇬🇨🇲🇳🇬🇧🇯🇹🇬🇬🇭🇨🇮🇬🇳🇸🇳🇲🇷🇩🇿

£269k raised for charity



Pour ce sportif de l'extrême, de tels défis ne sont pas nouveaux. Parmi ses actions précédentes, il a notamment couru d'Istanbul à Londres ou a été enterré vivant pendant une semaine.

Cook a documenté son voyage sur X, Instagram et YouTube. Ses contributions ont été visionnées des millions de fois. Lors de la dernière étape, il a été accompagné par des fans qui l'ont encouragé par des cris de joie. À son arrivée, il a pris un bain de mer et a déclaré à Sky News : «Je suis un peu fatigué».