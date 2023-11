Il débourse une somme astronomique pour une Ferrari

Une Ferrari 250 GTO de 1962 a été vendue lundi soir à New York pour 51,7 millions de dollars, a annoncé la maison Sotheby's. Il s'agit de la deuxième voiture de collection la plus chère jamais adjugée aux enchères.

Une Ferrari de 1962 adjugée 51,7 millions de dollars, 2ème voiture la plus chère vendue aux enchèreshttps://t.co/dD0bXdsdDu pic.twitter.com/RujQ442p1S — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2023

Propriété d'un collectionneur américain depuis 38 ans, l'exemplaire de cette mythique voiture de sport italienne a battu une autre 250 GTO vendue en 2018, chez Sotheby's, pour 48 millions de dollars. Mais la Ferrari a fait bien moins que le record absolu pour une voiture aux enchères: une Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé vendue 135 millions d'euros en 2022.

L'un des deux seuls exemplaires de cette Mercedes de sport - vendue lors d'enchères confidentielles en mai 2022 au musée du constructeur allemand à Stuttgart - «était la voiture la plus chère jamais vendue» dans le monde, qu'il s'agisse de ventes aux enchères ou privées, a précisé à l'AFP un porte-parole de RM Sotheby's, la filiale automobiles de luxe de la maison d'enchères.

La 250 GTO est partie lundi soir après quelques minutes d'enchères dans la salle, mais à un prix toutefois inférieur aux «plus de 60 millions de dollars» que RM Sotheby's escomptait. Datant de 1962, cette voiture de sport de légende de la Scuderia - châssis numéroté 3765, moteur de quatre litres développant 390 chevaux - avait fini à l'époque à la seconde place lors d'une course d'endurance de 1000 km sur le circuit allemand du Nürburgring ainsi qu'aux mythiques 24 heures du Mans, où l'écurie avait dû déclarer forfait pour casse moteur, selon RM Sotheby's.

«Objet de collection»

Après quelques années de compétition en Italie, en Sicile, la voiture fut vendue et exportée aux Etats-Unis à la fin des années 1960. Restaurée, modifiée, cette 250 GTO changea plusieurs fois de propriétaires américains avant de finir entre les mains en 1985 d'un collectionneur de l'Ohio, qui l'a donc vendue lundi.

Les maisons d'enchères de New York, Sotheby's et Christie's, bouclent cette semaine leur saison d'automne des ventes d'oeuvres d'art qui ne connaissent pas la crise et engrangent des centaines de millions de dollars. Le marché est tiré par la Chine et l'Asie et ne montre pas de signe de ralentissement, selon Sotheby's malgré un contexte international tendu.

«Quoi qu'il se passe sur les marchés financiers, une voiture de ce calibre est un objet de collection, une occasion unique dans la vie d'un collectionneur», avait dit à l'AFP avant la vente Michael Caimano de RM Sotheby's, en comparant la Ferrari à une oeuvre d'art qu'on «peut toucher, sentir et entendre».