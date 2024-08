Il embarque deux jours de suite dans un avion sans billet

Une téméraire passager norvégien a réussi à embarquer deux jours de suite dans un avion de ligne sans billet à partir de Munich en Allemagne, parvenant la seconde fois à voler jusqu'à Stockholm, a indiqué mardi la police locale.

La seconde fois, il a réussi son coup et rejoint Stockholm à bord d'un vol de la compagnie allemande Lufthansa qui n'était pas complet. sda

AFP Marc Schaller

«La police de l'aéroport a ouvert une enquête à l'encontre du ressortissant norvégien de 39 ans pour trouble à l'ordre public et transport frauduleux», a précisé le porte-parole à l'AFP.

Cette enquête devra notamment expliquer comment le passager «a pu contourner le contrôle automatique de la carte d'embarquement avant les contrôles de sécurité», a précisé un porte-parole de l'aéroport de Munich à l'AFP. «Nous avons déjà sensibilisé le personnel d'accès à l'embarquement et renforçons les effectifs», a ajouté cette source.

Démasqué au dernier moment

Le voyageur s'est d'abord faufilé sans problème le 4 août malgré le contrôle des billets à l'embarquement, en se tenant très près d'un autre passager, raconte le site du quotidien populaire Bild. Il est ensuite monté à bord d'un avion avec d'autres passagers. Sa fraude n'a été constatée que parce que le vol était complet et que le Norvégien n'avait pas de siège.

Il a été remis à la police qui a ouvert une procédure contre lui mais l'a laissé en liberté.

Un jour plus tard seulement, l'homme a refait une tentative et a réussi de nouveau à monter dans un avion selon le même schéma. Cette fois il a réussi son coup et rejoint Stockholm à bord d'un vol de la compagnie allemande Lufthansa qui n'était pas complet. À Stockholm, il a été toutefois arrêté par la police après avoir attiré l'attention parce qu'il voulait rentrer immédiatement à Munich.

Le passager «ne présentait aucun danger» et selon l'enquête il n'avait «aucune intention de perturber le trafic aérien», a ajouté le porte-parole de la police.

L'aéroport de Munich n'en est pas à sa première déconvenue: en mai, il avait été paralysé après que des militants pour le climat s'étaient collés les mains sur le tarmac, entraînant l'annulation de dizaines de vols.