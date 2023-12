Il enterre sa mère dans la cave et perçoit sa pension grâce à un «sosie»

Un Slovaque de 52 ans a secrètement enterré sa mère décédée dans la cave et a continué à percevoir sa pension. Un «double» l'a aidé à réaliser cette escroquerie.

L'homme a continué à percevoir la pension de sa mère décédée. (image d'illustration) dpa

Un homme de 52 ans du village de Roznavske Bystre, dans l'est de la Slovaquie, aurait secrètement enterré sa mère décédée et continué à percevoir sa pension pendant un an, avec l'aide d'un «sosie».

Comme la police l'a annoncé sur sa page Facebook officielle, la véritable mère est décédée il y a un an, en décembre. Selon les autorités, la fraude n'a été révélée que récemment, lorsque l'homme aurait tenté à nouveau de percevoir la pension de sa mère au bureau de poste du district de Roznava.

Elle ne ressemblait pas du tout à la photo...

Les employés de la poste ont remarqué que la femme âgée qui l'accompagnait en tant que mère présumée ne ressemblait pas du tout à la photo de la carte d'identité qu'elle avait présentée.

Ils ont donc alerté la police, qui a lancé des recherches pour retrouver la mère disparue et a perquisitionné le domicile de l'homme. Les policiers ont découvert le corps d'une septuagénaire enterré dans le sol en terre battue de la cave.

Enquête en cours

Après qu'un laboratoire a confirmé l'identité de la défunte, une enquête est en cours pour déterminer si la mère est morte de causes naturelles ou si elle a été assassinée.

À tout le moins, le fils risque d'être sanctionné pour fraude à la retraite et atteinte à la dignité des morts.