Oublié dans le coffre-fort d'UBS, il est finalement libéré par la police

Scène insolite mardi soir à Zurich! Naveen Jerith s'est retrouvé enfermé dans le coffre-fort de la succursale UBS de Bellevue, une situation délicate dont la police l'a finalement sauvé.

Naveen Jerith a partagé cette expérience extraordinaire avec ses abonnés sur TikTok. En moins d'une journée, la vidéo a été visionnée plus de 100'000 fois. Printscreen Tiktok

Naveen Jerith, un hôtelier et entrepreneur de 29 ans, est entré dans la salle des coffres de la succursale UBS près de Bellevue à Zurich mardi soir. «J'ai un casier dans le coffre-fort, vers 16 heures j'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage inférieur», explique-t-il à «20 minutes».

Après environ une demi-heure, il souhaite repartir, mais réalise que la porte est verrouillée, l'agence ayant déjà fermé ses portes. «Ils m'ont tout simplement oublié dans la salle des coffres», déplore Naveen Jerith, ajoutant qu'il n'avait pas de réseau dans le bunker et que le téléphone d'urgence de l'UBS était hors service.

Il envisage de devoir passer la nuit dans le coffre-fort

Même en essayant de faire du bruit, il ne parvient pas à attirer l'attention. À ce stade, il envisage déjà de devoir passer la nuit sur le sol. «J'ai un peu paniqué parce que je n'avais pas de nourriture sur moi», raconte le propriétaire de l'hôtel San Carlo à Lugano à «20 minutes». Heureusement, il avait accès aux toilettes et à de l'eau.

Un bouton d'urgence découvert

Finalement, il découvre un bouton d'urgence qui lui permet de solliciter de l'aide. Environ quinze minutes plus tard, deux policiers entièrement équipés arrivent sur les lieux et le contrôlent avec méfiance. Ils lui demandent la raison de sa présence inhabituelle et vérifient ses papiers d'identité.

En collaboration avec une employée d'UBS, les policiers finissent par libérer Naveen Jerith, et la femme s'excuse de cette mésaventure.

Naveen Jerith n'a pas reçu d'excuses de la part d'UBS. Le service de presse de la grande banque n'a pas encore réagi à l'incident. En revanche, la police municipale de Zurich a confirmé l'intervention à la demande de «20 minutes» : une patrouille serait arrivée sur place en quelques minutes après avoir été alertée.

