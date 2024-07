Une femme de 34 ans a été mortellement fauchée mercredi soir à Hoenheim, près de Strasbourg, par une voiture dont le conducteur, qui n'avait pas de permis, s'est rendu aux forces de l'ordre après avoir pris la fuite, selon les pompiers et la police.

Une femme de 34 ans a été mortellement fauchée mercredi soir à Hoenheim (image d’illustration). imago stock&people

AFP Gregoire Galley

«Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant une voiture et une femme de 34 ans» qui est «décédée sur le coup», a indiqué dans un communiqué le service d'incendie et de secours (Sdis) du Bas-Rhin. «Le véhicule circulait à vive allure et a pris la fuite», a précisié le Sdis.

Selon la police, le conducteur a également percuté un autre véhicule lors de l'accident. Il ensuite roulé jusqu'à la commune voisine de Souffelweyersheim, qui se situe en zone gendarmerie, où il a laissé son véhicule pour prendre la fuite à pied.

Vers 23h50, l'équipage de la gendarmerie, qui était en train d'effectuer de premières constations sur le véhicule, a vu arriver à sa hauteur une voiture dont l'un des occupants a expliqué être le conducteur responsable de l'accident, a-t-on ajouté de même source.

L'homme, né en 2005, leur a expliqué avoir pris la fuite car il était en défaut de permis, selon la police. Il a été placé en garde à vue à Strasbourg, a-t-on ajouté.