Un homme âgé de 28 ans écope d'un an et deux mois de prison avec sursis à Bülach (ZH) pour avoir filmé des garçons mineurs en train d'uriner aux toilettes. Le tribunal de district a aussi prononcé contre lui une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec des mineurs.

Le prévenu avait filmé à leur insu ses victimes dans leur intimité (photo d'illustration). IMAGO

ATS

La Cour a reconnu, mardi, l'accusé domicilié en Thurgovie coupable de pornographie ainsi que de violations du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Le prévenu a admis les faits et accepté la proposition de jugement faite par le Ministère public. Il suit une thérapie. L'audience s'est donc déroulée en procédure accélérée.

Les principaux faits incriminés remontent à l'an dernier. Dans un centre commercial du district de Bülach, Ll'accusé suivait des garçons aux toilettes, puis s'installait dans la cabine voisine de sa victime avant de glisser son smartphone sous la paroi de séparation pour la filmer en train d'uriner. Il en utilisait ensuite la vidéo pour son propre plaisir sexuel.

Dans deux cas, la date exacte des faits et l'identité des victimes sont connues. Ces garçons avaient 11 et 13 ans. Le prévenu a aussi filmé six autres garçons au moins, selon l'acte d'accusation.

En juin 2023, l'un des garçons s'est rendu compte des agissements du prévenu et a immédiatement alerté les personnes présentes. Le voyeur a réussi à prendre la fuite, mais la police l'a retrouvé et arrêté. Une perquisition de domicile a permis de saisir chez lui une collection de plus de 2000 images et de plus de 200 vidéos pédopornographiques.

gf, ats