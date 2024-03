Il quitte sa femme, elle met 10 jours à s'en rendre compte

Son message a fait grand bruit sur Reddit : un homme a révélé que sa femme, à laquelle il était marié depuis huit ans, ne s'était rendu compte de son absence que dix jours après son départ du domicile conjugal.

Ils divorcent après huit ans de mariage. KEYSTONE

Ils ont formé un couple pendant huit ans, jusqu'à ce qu'il décide de partir. Et sa femme ne s'est aperçue que son mari l'avait quittée qu'après plus d'une semaine. Une triste histoire révélée par le mari lui-même sur le forum Reddit.

Le couple s'était rencontré à l'université et s'était marié peu après l'obtention de leurs diplômes. Dans son message sur Reddit, l'homme de 35 ans écrit : «Après huit ans de mariage, j'ai quitté ma femme et il lui a fallu plus d'une semaine pour s'en rendre compte. (...) J'ai toujours dit que nous avions une bonne relation et un bon mariage, mais avec du recul, j’ai réalisé que c'était bon pour elle surtout.».

Le jour de son trentième anniversaire, il y a cinq ans, il a donc décidé de mettre fin à son mariage. «Je suis rentré à la maison et elle n'était pas là. Elle avait passé une journée au spa avec ses amies», explique-t-il. Apparemment, sa femme sortait souvent de la maison et aimait passer du temps avec ses amies.

15 jours dans le coma

Depuis quelque temps, l'homme sentait que son mariage s'en allait tout droit vers un divorce. Un épisode en particulier l'a marqué. Une situation qui aurait dû rapprocher le couple, mais qui l'a finalement éloigné.

«À 29 ans, j'ai été victime d'un grave accident de voiture. On m'a dit qu'un conducteur ivre m'était rentré dedans, mais je n'ai aucun souvenir de ce jour-là. Je suis resté dans le coma pendant deux semaines. Après mon réveil, j'ai dû réapprendre à faire beaucoup de choses. Quand je suis rentré à la maison après mon séjour à l'hôpital, ma femme m'avait installé dans la chambre d'amis». Une mesure nécessaire selon Madame en raison des ronflements incessants de son mari.

«A ce moment-là, j'ai compris que notre mariage était terminé depuis un certain temps. Je voulais malgré tout encore voir si je pouvais le sauver. Mais tout ce que j'ai essayé a échoué.»

Son trentième anniversaire «fêté», l'homme a donc commencé à préparer son départ. «J'ai cessé de communiquer avec elle, sauf en cas d'absolue nécessité. Lentement, j'ai commencé à vendre tout ce qui avait une valeur émotionnelle pour moi», détaille-t-il.

Il a finalement quitté le domicile conjugal deux mois après son anniversaire, alors que sa femme n'était, une fois de plus, pas à la maison. «J'ai laissé les papiers du divorce et une lettre sur mon lit, dans la chambre d'amis, et j'ai fermé la porte de ma maison pour la dernière fois».

Un SMS après... dix jours !

Après son départ, le trentenaire a voyagé dans tout le pays et, selon ses propres dires, a visité des endroits qu'il n'avait pas pu voir auparavant à cause de sa femme.

Dix jours plus tard, il a finalement reçu un message de sa femme lui demandant où il se trouvait et s'il s'agissait d'une blague.

S'en sont alors suivis d'autres messages, dans lesquels la femme a avoué avoir une liaison extraconjugale, avant de supplier son mari de revenir, manifestement en vain puisqu'au terme de ces échanges, l'homme a finalement rompu le contact.