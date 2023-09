En Australie, un homme de 69 ans est mort après avoir sauvé la vie d’un ami qui avait un serpent enroulé autour de sa cheville. Cet acte héroïque lui a coûté la vie.

Un homme est mort après avoir été mordu par un serpent en Australie (image d’illustration). imago images/McPHOTO

Mort tragique en Australie : un homme de 69 ans est mort en essayant désespérément de libérer un ami des griffes d'un serpent venimeux. Selon les médias locaux, l'animal s’était enroulé autour de sa cheville.

En essayant de détacher l'animal de la jambe de son ami, l'homme a été mordu plusieurs fois par le serpent, écrit aujourd'hui le site d'information Perth Now qui cite les forces de l'ordre. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, la victime est morte sous les yeux de sa famille.

Selon la porte-parole de la police Claire Bertenshaw, il s'agissait probablement d'un serpent brun en raison des symptômes que présentait le défunt. Les serpents bruns diurnes sont considérés comme l'une des espèces de serpents les plus venimeuses d'Australie. Leur toxine est extrêmement dangereuse pour l’organisme. Elle contient notamment des substances anticoagulantes et nocives pour le système nerveux.

L'accident s'est produit lors de la célébration du centenaire de l'école d'État de Koumala, dans le nord du pays. Les médias ont parlé d'un «acte héroïque» puisque l'ami de l’homme décédé a été mordu par le serpent mais a survécu.

L'Australie abrite un nombre extrêmement élevé d'animaux venimeux qui peuvent être dangereux pour les humains, y compris les araignées et les méduses. Le taïpan du désert (Oxyuranus microlepidotus), que l'on ne trouve que dans la région du Down Under, est considéré comme le serpent le plus venimeux de la planète.