Il se fait mordre par son propre chien de combat et meurt

Un homme de 35 ans originaire d'Allemagne a été mortellement mordu par son American Bully XL durant une sortie avec son chien. Une promeneuse a trouvé par hasard l'homme grièvement blessé.

Un propriétaire de chien allemand a été mordu par un American Bully XL. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital. (Image symbolique) Facebook/Evening Express

Un Allemand de 35 ans a été agressé mortellement par son propre chien. Une promeneuse a trouvé l'homme grièvement blessé la semaine dernière dans une forêt près de Hambourg. Assis à côté de lui, un chien semblait le surveiller: Rio, un American Bully XL.

L'animal a mordu l'employé de banque si violemment que le malheureux a succombé à ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital. Lors de l'intervention, les secours ont eu beaucoup de mal à atteindre l'homme qui saignait abondamment. La police a finalement abattu l'animal.

Selon les informations de la police, le chien ne portait ni laisse ni muselière. On ne sait pas combien de temps son maître est resté blessé sur le sol avant que la promeneuse ne passe par hasard. On a appris plus tard que le chien avait déjà grièvement blessé la compagne du propriétaire, âgée de 31 ans, deux semaines auparavant.

La famille a pu faire ses adieux

Le père du défunt a parlé à «Bild» de ce coup du sort. «C'est grave, c'est tout simplement horrible». Son fils n'avait acheté le chien qu'en mai dernier pour 800 euros et s'était bien entendu avec lui. «C'était le troisième propriétaire, le premier avait foutu le chien en l'air».

Selon le père, l'homme de 35 ans n'aurait retrouvé sa petite amie que récemment. De plus, il aurait voulu signer prochainement un nouveau contrat de travail.

Petite consolation du père: «Nous sommes très reconnaissants au personnel de l'hôpital de nous avoir informés à temps et de nous avoir permis de lui dire encore au revoir tous ensemble».