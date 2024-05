90 ans après sa mort, le couple de gangsters fascine toujours autant

90 ans après leur mort, Bonnie et Clyde continuent d'incarner l'icône du crime romantique. Malgré leurs actes infâmes, leur histoire fascine encore. Pourquoi notre société a-t-elle tendance à glorifier de tels criminels?

En 1930, deux jeunes issus des quartiers pauvres de Dallas se rencontrent. Bonnie Parker, une femme ambitieuse et talentueuse sur le plan artistique, et Clyde «Champion» Barrow, un escroc et un voleur opportuniste. IMAGO

dpa/tjnj/trad Marc Schaller

Le 23 mai 1934, dans une embuscade en Louisiane, Bonnie Parker et Clyde Barrow sont abattus par les forces de l'ordre, mettant fin à leur cavale meurtrière. Leur histoire fascine encore aujourd'hui, entre réalité et légende, nourrie par de nombreux ouvrages, films et chansons.

La Ford DeLuxe du duo n'a pas eu le temps de stopper avant que la police ne la prenne pour cible, tirant plus d'une centaine de balles et mettant ainsi fin à la vie du couple de gangsters.

Le rêve d'une vie meilleure

Neuf décennies se sont écoulées depuis la fin tragique des deux criminels texans, mais leur légende persiste encore aujourd'hui. Leurs exploits infâmes continuent d'être racontés à travers de nombreux livres, films et chansons.

Le penchant de Bonnie pour les poses de gangsters a peut-être également contribué à sa renommée. IMAGO

Le film «Bonnie and Clyde» (1967) réalisé par Arthur Penn, mettant en vedette Warren Beatty et Faye Dunaway, a élevé le couple criminel au statut de légende. L'année suivante, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot chantaient «Bonnie and Clyde». Mais qui étaient vraiment ces personnages souvent idéalisés, traqués non seulement pour des délits mineurs, mais également responsables d'une série de meurtres ?

Le coup de foudre

En 1930, deux jeunes issus des quartiers pauvres de Dallas se rencontrent. Bonnie Parker, une femme ambitieuse et talentueuse sur le plan artistique, avait déjà enduré un mariage malheureux, son mari étant derrière les barreaux pour meurtre. Clyde «Champion» Barrow, quant à lui, était un escroc et un voleur opportuniste.

L'aspect romantique de leur histoire a également joué un rôle majeur dans leur fascination. IMAGO

Leur rencontre fut un coup de foudre, mais leur bonheur fut de courte durée. Peu de temps après, Clyde est incarcéré pour deux ans. À sa libération, il en ressort amer et désireux de vengeance. Il préfère mourir plutôt que de retourner en prison, et cherche à régler ses comptes avec la justice texane pour ce qu'il a enduré dans cet «enfer».

C'est ainsi que débute leur carrière criminelle. Ensemble, ou avec des complices, ils parcourent le pays à bord de voitures volées. À chaque besoin d'argent, ils organisent un braquage, et Clyde n'hésite pas à recourir de plus en plus à la violence armée. Chaque fois que la police arrive sur les lieux du crime, le couple semble avoir disparu dans la nature. Les journaux à travers le pays sont fascinés par leur traque incessante.

Plus d'une douzaine de meurtres

La situation prend une tournure décisive lorsque le gang libère cinq détenus de la prison haïe de Clyde au début de l'année 1934. La police, déterminée à les arrêter, met en place une traque coordonnée, dépassant les frontières des États.

Le 23 mai, au petit matin, alors que les deux criminels reviennent d'une fête à bord d'une autre voiture volée, les forces de l'ordre les attirent dans une embuscade au bord de l'autoroute, ouvrant aussitôt le feu.

La voiture dans laquelle Bonnie et Clyde ont trouvé la mort. Imago

Le bilan de leur périple est macabre: plus d'une douzaine de meurtres, plusieurs braquages de banques, et d'innombrables vols de voitures et cambriolages. Malgré leur approche souvent amateur, Bonnie et Clyde étaient déjà vénérés de leur vivant, attirant des foules de curieux sur les lieux de leurs méfaits.

L'atmosphère devient presque surréaliste lorsque des spectateurs tentent de prélever des souvenirs morbides: une mèche de cheveux de Bonnie, un morceau de sa robe tachée de sang, voire même l'oreille de Clyde. Le Coroner doit intervenir pour mettre fin à ce spectacle morbide.

Robin des Bois modernes

Selon les chercheurs, l'ascension de Bonnie et Clyde au statut d'icônes s'explique en partie par le contexte de la Grande Dépression. Leur rébellion contre le système et la lutte contre la pauvreté ont trouvé un écho chez de nombreux Américains qui se sentaient exclus et opprimés. Certains les percevaient même comme des sortes de Robin des Bois modernes, défiant les échecs de l'État.

L'aspect romantique de leur histoire a également joué un rôle majeur dans leur fascination. Les médias ont alimenté le récit de leur amour passionné, de leur liberté et de leur détermination, renforçant ainsi leur aura de légende. Leur image jeune et intrépide, posant fièrement avec des voitures et des armes, a contribué à leur succès commercial dans les films et la musique.

Malgré les vies perdues et les familles détruites sur leur passage, Bonnie et Clyde ont offert aux Américains une histoire dans laquelle ils pouvaient rêver. Leur dernier souhait, d'être enterrés ensemble, symbolisait leur désir d'éternité dans la mémoire collective. Cependant, la famille n'a pas honoré cette volonté, les séparant dans la mort. Leur pierre tombale porte l'inscription : «Disparus mais pas oubliés», perpétuant ainsi leur légende immortelle.