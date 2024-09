Ils attirent les femmes sur des yachts - ce qui s'y passe reste flou

De jeunes mannequins et actrices sont payées pour faire la fête sur des yachts de luxe, mais ce qui s'y passe réellement reste flou. Une actrice suisse partage son expérience troublante avec blue News.

A première vue, de telles offres peuvent paraître alléchantes. IMAGO/Westend61

Lea Oetiker

Au premier abord, ces propositions semblent attrayantes. Dans les vidéos et photos partagées sur les réseaux sociaux sous le hashtag #yachtgirls, on voit ces jeunes femmes s'amuser, boire du champagne et danser en bikini.

Or, ce que beaucoup ignorent, c'est que les jeunes femmes qui y figurent sont souvent des mannequins et des actrices payées pour faire la fête sur des yachts de luxe. Une fois les caméras éteintes, la réalité est bien moins glamour.

Un terme apparu pour la première fois en 2012 à Cannes

Le terme «yacht girls» a gagné en notoriété en 2012 pendant le festival du film de Cannes. Une enquête de la journaliste américaine Dana Kennedy a révélé que de jeunes mannequins étaient «placées» sur des yachts d'hommes fortunés contre une rémunération élevée, souvent peu vêtues et uniquement pour divertir les invités.

Le «yachting» n'est en fait rien d'autre qu'un terme sophistiqué pour désigner la prostitution en mer. Le problème est que les femmes concernées ne sont généralement pas des escortes professionnelles, mais de jeunes actrices et mannequins. Elles sont attirées à bord non seulement par l'argent, mais aussi et surtout par de précieux contacts.

Les demandes arrivent aussi via des plateformes sérieuses

Anja Andersen est actrice indépendante en Suisse et en Allemagne. Cet été, elle a reçu une demande d'une société de production inconnue. A première vue, il s'agit d'une offre normale. «Le mail est également arrivé par le biais d'une plateforme sérieuse pour les actrices», explique Andersen.

L'actrice Anja Andersen. zvg

Dans le mail, on peut lire : «Le tout se déroulera sur un yacht de Miami à Freeport aux Bahamas et retour». Pour ce travail, on recherche spécifiquement des femmes d'Allemagne, âgées de 18 à 30 ans.

Anja Andersen a reçu la demande par le biais d'une plate-forme sérieuse pour les actrices. zvg

L'expéditeur poursuit : «Un film sera tourné à cette occasion et de nombreuses photos seront prises». Si Andersen était intéressée et souhaitait obtenir plus d'informations, elle devait répondre par e-mail.

«J'ai un peu souri quand j'ai reçu la demande. Elle n'avait pas l'air sérieuse», raconte Andersen. Elle répond tout de même : «Je me demandais de quoi il s'agissait exactement lors du tournage».

Condition: «être en parfaite santé et psychologiquement stable»

Peu de temps après, elle reçoit un deuxième message. Il contient de nombreuses informations et exigences auxquelles les femmes doivent répondre. Entre autres, les participantes doivent être «des filles positives et ouvertes d'esprit, avec lesquelles il est facile de travailler et qui sont agréables à fréquenter». En outre, elles doivent être «en parfaite santé et psychologiquement stables».

Extrait de texte du deuxième e-mail reçu par Andersen. zvg

Le deuxième e-mail explique qu'une série est en cours de tournage sur le yacht. Chaque épisode durera 30 à 45 minutes. «Nous nous attendons à ce que ce soit une expérience 'le moment de ma vie' et nous ferons de notre mieux pour que ce soit exactement le cas».

On s'attend à ce que les femmes soient aussi simples que possible. zvg

Pendant quatre jours, les huit participantes jetteront l'ancre en dehors de Freeport et «pendant ce temps, elles rendront visite aux Lucayas, les autochtones des Bahamas». Là, elles prendront des photos de toutes les filles en compagnie des Lucayas.

Le voyage commence à Miami. C'est finalement aux Bahamas qu'ils passeront quatre jours. zvg

«Les épisodes seront publiés sur un service de streaming réservé aux membres VIP payants», poursuit le mail. La femme qui écrit ne peut pas encore dire à ce stade quel sera le salaire, mais elle promet que «personne ne sera déçu».

Tout à la fin, différentes conditions contractuelles sont énumérées. Entre autres :

"Les huit filles doivent signer un contrat détaillé. C'est pour votre sécurité et la nôtre. Le contrat sera envoyé à temps avant le départ pour être relu, le jour du départ, il devra être signé par toutes". zvg

"Des photos seront prises tout au long du voyage. Ces photos sont généralement prises en bikini ou en t-shirt et short. Une fois cependant, il y aura un shooting topless sur une plage de sable rose aux Bahamas. Beaucoup d'efforts sont déployés pour que ces photos soient réussies, c'est pourquoi ces sessions ne sont réalisées qu'avec deux personnes à la fois. La séance topless est obligatoire, ce qui signifie que les 8 filles doivent y participer. Il est donc important que vous vous sentiez à l'aise dans une telle situation". zvg

"Des boissons alcoolisées (vin et bière) sont disponibles à tout moment sur le bateau et, à certaines occasions, à terre. Il est important que vous ayez une relation saine avec elles". zvg

"En ce qui concerne les drogues et la violence, nous avons un concept de tolérance zéro auquel tous les participants doivent adhérer. Nous voulons que ce soit "le moment de notre vie", et c'est ainsi que nous voulons le garder. En cas d'infraction, on reçoit un avertissement. Au deuxième manquement, la participante doit quitter la production". zvg

«J'ai vite compris que ce travail aurait pu être dangereux et que je ne voulais pas y être mêlée», poursuit Andersen. «Différents points de ce mail sont totalement bizarres. Par exemple, le shooting topless, le shooting avec les autochtones et le fait qu'il faut être en bonne santé psychique et physique». Elle n'aurait jamais prêté attention à un tel mail dans le dossier des spams.

Attirées par l'envie de percer dans le métier

Andersen explique qu'elle peut comprendre que de jeunes actrices trouvent une telle offre séduisante au premier abord: «Pouvoir travailler aux Bahamas semble très tentant. Qui n'aimerait pas faire cela ?»

Les jeunes actrices seraient coutumières de ce genre de situation, ajoute-t-elle: «Toutes mes amies se sont retrouvées jusqu'à présent dans une situation qui ne les mettait pas à l'aise». Et: «On s'y retrouve plus vite que ce que l'on pense ou que ce que l'on attendrait de soi-même».

Quand on lit en plus - comme dans le mail ci-dessus - qu'il s'agit d'une série, on se demande toujours si c'est le grand saut de carrière. «J'espère qu'au deuxième e-mail, beaucoup ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une demande sérieuse et ont refusé», conclut Andersen.