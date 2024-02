Ils louent un Airbnb et y découvrent un cadavre

Les locataires d'un Airbnb ont découvert un cadavre en prenant possession du logement situé en banlieue de Strasbourg, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

Découverte macabre pour des locataires d'un Airbnb près de Strasbourg (photo d'illustration). ATS

En entrant dans le logement qu'ils avaient loué à Hoenheim, au nord de Strasbourg, ils ont découvert le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années, visiblement un ami du propriétaire, a indiqué la même source, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace.

Si le décès semble être de cause naturelle, une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte de la mort et une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours.

ATS