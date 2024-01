«Nous ne savons pas si nous pourrons revenir un jour»

Les chefs d'État et de gouvernement islandais soulignent la gravité de la situation dans leur pays : une nouvelle éruption volcanique a atteint la ville de Grindavík, qui a entre-temps été évacuée, et a causé d'importants dégâts.

Après la deuxième éruption volcanique en quatre semaines, l'Islande a de nouveau les yeux rivés sur le village de Grindavík, qui a heureusement été évacué, car plusieurs maisons ont déjà été touchées et détruites par une coulée de lave.

La lave se déverse sans relâche sur ce village de pêcheurs de 4 000 habitants situé à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik.

Les habitants déplacés n'ont d'autre choix que d'assister de loin à la destruction de leurs maisons. «Nous ne savons pas ce qui va se passer maintenant. La vie des gens est en jeu», a déclaré au Guardian David Ingi Bustion, l'une des personnes qui n'ont plus de toit.

Les maisons ont brûlé et les canalisations d'eau et d'électricité ont été endommagées, si bien qu'il n'y a plus de chauffage et qu'il fait très froid.

La ville pourra-t-elle renaître de ses cendres?

Après la première éruption volcanique du 18 décembre, les habitants ont pu regagner lentement leurs maisons. Jusqu'à ce que les sirènes retentissent à nouveau dimanche. «La plupart des membres de notre famille avaient déménagé à Grindavík et s'y trouvaient lorsque l'éruption s'est produite. Ils ont été réveillés par les sirènes à 3 heures du matin le dimanche et ont dû fuir», explique M. Bustion.

«Les gens ne savaient pas si la ville serait touchée et ont dû prendre leurs affaires et partir le plus vite possible». Aujourd'hui, Grindavik est au bord de l'effondrement. «Nous voulions tous retourner vivre là-bas et de nombreux efforts ont été déployés en ce sens. Je suis architecte et mon entreprise voulait concevoir un nouveau projet pour le centre-ville, mais aujourd'hui, il est difficile de dire si Grindavík sera à nouveau vivable», explique M. Bustion.

Le soleil se lèvera à nouveau...

Le gouvernement islandais souligne également la gravité de la situation. «Aujourd'hui est un jour noir pour Grindavík et pour toute l'Islande. Mais le soleil se lèvera à nouveau», a déclaré le Premier ministre Katrin Jakobsdottir lors d'une réunion d'information sur la défense civile, selon la chaîne de télévision islandaise RUV.«Ensemble, nous surmonterons ce choc et tout ce qui pourrait survenir».

Pour sa part, le chef de la protection civile, Vidir Reynisson, a déclaré que ce qui s'est passé dimanche restera longtemps dans les mémoires et que nous n'assistons probablement qu'au début d'une série d'événements similaires.

Dans son discours du soir à la nation, le président islandais Gudni Th. Johannesson a appelé ses concitoyens à soutenir les habitants de Grindavík. «Nous, les Islandais, faisons cela ensemble. Nous n'abandonnerons pas», a-t-il déclaré, cité par RUV.

Une fissure de 900 mètres dans la terre

Le village de Grindavík, qui compte 4 000 habitants, avait déjà été évacué dimanche soir lorsque la nouvelle éruption sur la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de Reykjavik, a été annoncée par une nouvelle série de tremblements de terre.

L'éruption a débuté à 7h57, heure locale, lorsque les premières coulées de lave ont jailli d'une fissure allongée, à quelques centaines de mètres au nord de Grindavík. Quelques heures plus tard, une véritable mer de lave s'est formée dans la région.

L'autorité météorologique de Vedurstofa a annoncé dimanche soir que la fissure mesurait environ 900 mètres de long.

L'incertitude règne

La nuit et la journée de lundi ont été plus calmes, a expliqué lundi l'Autorité islandaise de protection civile. La fissure la plus proche de la ville côtière n'a pas émis de lave pendant des heures.

Le livestream de la chaîne a montré que la masse ardente continuait à jaillir de la fissure la plus septentrionale. Le géophysicien Magnus Tumi Gudmundsson a déclaré à RUV qu'il n'était pas encore possible de prédire l'évolution de l'éruption volcanique.