Ce dimanche a été aussi laborieux que gourmand à Guipavas en Bretagne. Une quarantaine de bénévoles ont pris part au défi fou d'un boulanger: réaliser une gigantesque tarte aux fraises.

L'impressionnante réalisation pâtissière en cours de confection. Capture d'écran X/ GwinizDu

La Rédaction de blue News Valérie Passello

C'est à l'occasion d'une fête baptisée «Barouf dans l'bourg», organisée dans la commune de Guipavas, que le boulanger artisanal Sébastien Ropers a imaginé un défi de taille: confectionner une tarte aux fraises géante pour quelques 3000 gourmands, relatent nos confrères de France 3 régions.

Interrogé par la chaîne de télévision, le boulanger explique que l'idée de départ était encore plus ambitieuse, puisque la tarte devait mesurer 50m2: «Ça fait 6000 parts. On sait que la fête attire beaucoup de monde, mais 6000, c'était un peu gros, on avait peur de la casse, mais aussi de la perte, on ne voulait surtout pas en avoir. Donc, on a divisé par deux», raconte-t-il.

Une quarantaine de bénévoles étaient donc sur le pont dès 6h du matin pour garnir les 110 fonds de tarte préparés à l'avance et confectionner la méga-pâtisserie de 25m2, pour 250 kilos de fraises, toutes cultivées à Plougastel à 15 kilomètres de Guipavas, et 200 kilos de crème pâtissière.

Record déjà battu?

Un huissier s'est rendu sur les lieux pour homologuer le record. Mais Sébastien Ropers doute: «La semaine dernière, apparemment, il y a une tarte qui est sortie à 32 m², il faut encore que ce soit officialisé (...) mais les records, c'est fait pour être battu», déclare-t-il à France 3 régions.

Si le record du monde n'est pas pour cette fois, l'équipe à l'origine de cette création se sera certainement consolée en voyant les participants de la fête se régaler.