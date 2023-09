Images chocs : un avion du groupe Wagner s’écrase à Gao

Un avion militaire s'est écrasé samedi dernier lors de son atterrissage à Gao, dans le nord du Mali. 140 personnes, russes et maliennes, auraient perdu la vie dans ce crash. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, a aussi déclaré une source aéroportuaire.

Elle a affirmé que l'avion était «en surcharge» et utilisé par les forces armées maliennes et ses alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. «Le bilan matériel et humain est lourd», a pour sa part assuré une source diplomatique qui a aussi dit que l'appareil transportait des militaires maliens et des partenaires russes, ainsi que du matériel militaire.

«Nous sommes intervenus, mais nous n'avons pas pu faire grand-chose. C'est vraiment grave. Je ne peux en dire plus», a aussi déclaré une source des sapeurs-pompiers.

Un IL-76 de construction russe

«L’avion a dû dépasser la piste d'atterrissage», a indiqué un porte-parole de l'armée allemande, encore présente à Gao dans le cadre de la mission de l'ONU au Mali (MINUSMA), précisant que ce n'était pas un avion de l'armée allemande. «Il s'agit d'un avion de modèle IL-76 de construction russe», a-t-il ajouté.

L'aéroport militaire de Gao est utilisé aussi bien par l'armée malienne, que par ses partenaires russes ou la MINUSMA. La junte au pouvoir au Mali a poussé vers la sortie la force antidjihadiste française en 2022 et la force de l'ONU en 2023, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.

Ce crash s'est produit dans un contexte de tensions grandissantes entre les différents acteurs armés de la zone et l'armée malienne. Les régions de Tombouctou et Gao ont été depuis août le théâtre d'une succession d'attaques contre les positions de l'armée et contre les civils.

