Huw Edwards, longtemps le journaliste et présentateur le plus connu de la BBC, a plaidé coupable mercredi de «réalisation d'images indécentes d'enfants», un an après le scandale qui avait provoqué son retrait de l'antenne du groupe audiovisuel public britannique.

L'ex-présentateur de 62 ans, indissociable des événements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, a annoncé sa décision lors d'une audience préliminaire au tribunal de Westminster Magistrates à Londres.

L'ex-présentateur de 62 ans, indissociable des événements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, a annoncé sa décision lors d'une audience préliminaire au tribunal de Westminster Magistrates à Londres.

Cela signifie que le juge prononcera sa peine ultérieurement sans la tenue d'un procès. Le journaliste, qui a comparu vêtu d'un costume sombre, risque 10 ans de prison. Les poursuites portent sur 41 images, certaines concernant un enfant âgé de 7 à 9 ans, partagées sur la messagerie WhatsApp entre décembre 2020 et août 2021.

Huw Edwards a présenté pendant 20 ans le journal du soir à 22h00 avant de se retrouver au coeur d'un scandale l'été dernier. Il avait été accusé d'avoir payé un adolescent en échange de photos à caractère sexuel et avait été suspendu. La police avait indiqué à l'époque ne pas avoir trouvé d'éléments indiquant qu'une infraction pénale avait été commise.

Le présentateur n'est jamais revenu à l'antenne et sa démission a été annoncée en avril par la BBC, qui avait précisé que le journaliste avait pris sa décision «sur les conseils de ses médecins».

Nouveau coup pour la BBC

Son inculpation et la gravité des charges portent un nouveau coup à la réputation de la BBC. Sévèrement critiquée pour sa gestion du scandale, elle a réalisé une enquête interne concluant à des insuffisances dans ses procédures pour traiter des plaintes relatives au comportement de ses employés.

Le géant audiovisuel reste traumatisé par sa gestion de plusieurs scandales à caractère sexuel, en premier lieu l'affaire Jimmy Savile, qui a éclaté en 2012 un an après la mort de cet animateur star, auteur de viols et d'agressions sexuelles sur des mineurs pendant des décennies.

