Inès Reg insultée et menacée pour son soutien à la Palestine

Inès Reg a récemment voulu témoigner son soutien à la Palestine sur les réseaux sociaux en marge de l'attaque d'un camp de réfugiés près de Rafah. Or, peu de temps après, l'humoriste a posté sur Instagram une capture d'écran de messages violents reçus en réponse.

L'humoriste est au coeur d'une nouvelle polémique.

Covermedia

Inès Reg a partagé le 30 mai sur Instagram un photo-montage contenant des captures d'écran de plusieurs messages d'insultes qu'elle a reçus après avoir publié un post de soutien à la Palestine.

Sur l'image, on peut apercevoir un plan de la région, sans frontière apparente entre l'État hébreu et la Palestine, entouré d'artefacts palestiniens et illustré des couleurs du drapeau palestinien avec le message: « Free Palestine» (Libérez la Palestine).

Plusieurs internautes y ont vu une volonté d'éradiquer Israël et lui ont envoyé des messages virulents, voir violents, puisque certains contenaient des menaces de mort, des insultes sexistes ou encore des attaques sur son physique. En réponse, Inès Reg a ajouté un post montrant leurs messages agrémenté d'un grand émoji en forme de cœur pour aller à l'encontre des insultes.

Capture d'écran Instagram - inesregmec

Sa publication est survenue après une frappe israélienne dans un camp de réfugiés situé dans la région de Rafah. L'attaque, qui a fait environ 45 morts et 249 blessés d'après le ministère de la Santé du Hamas, a été considérée comme un « tragique accident» par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.

Elle s'est inscrite dans les opérations militaires de l'État hébreu contre le Hamas après le massacre de près de 1.200 civils et l'enlèvement de 245 personnes, dont des vieillards et des bébés, à la frontière gazaouie le 7 octobre 2023 par des soldats du Hamas. 123 Israéliens sont encore retenus en otage par le Hamas et aucun accord avec Israël n'a pu aboutir pour l'instant.

