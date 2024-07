Les investigations «confortent totalement la piste criminelle» dans l'incendie qui a fait sept morts à Nice dans la nuit de mercredi à jeudi, a affirmé le parquet dans un communiqué, en évoquant notamment «trois départs de feu aux 1er, 2e et 3e étages».

«La pluralité de mises à feu a contribué à la propagation très rapide des flammes», a précisé le procureur. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Demandant «une particulière prudence sur le mobile du passage à l'acte criminel», le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a cependant précisé qu'est bien explorée «la piste de faits intervenant dans le cadre d'un conflit sur fond de trafic de stupéfiants, sans lien avec les victimes et leur famille».

Dans son communiqué, le magistrat précise que l'exploitation des images de vidéosurveillance de la ville de Nice a permis de détecter «une voiture de couleur sombre, de type citadine», stationnée sur les lieux peu avant l'alerte incendie faite à 2h28 exactement.

A 2h24, les caméras voient «trois jeunes hommes aux visages non dissimulés, vêtus simplement de tee-shirts et de shorts», sortir de ce véhicule puis «casser la porte d'entrée de l'immeuble», dans le quartier paupérisé des Moulins, «à l'aide d'un élément récupéré sur place».

«Ils en ressortaient très peu de temps après et prenaient la fuite. Le feu se déclarait juste après», ajoute le procureur, selon qui «la pluralité de mises à feu a contribué à la propagation très rapide des flammes».

«L'enquête progresse»

Sur la base de ces nouveaux éléments, l'enquête ouverte jeudi matin et confiée à la police judiciaire a été élargie et couvre désormais les chefs de «destruction volontaire par incendie en bande organisée ayant entraîné la mort» et d'"association de malfaiteurs", a précisé le magistrat.

«Ce qui s'est produit ici est absolument terrible, abominable», a commenté le premier ministre Gabriel Attal qui s'est rendu sur place avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en assurant que «l'enquête progresse» et que «trois individus sont recherchés».

7 morts

Dans son communiqué, M. Martinelli a aussi légèrement corrigé le bilan initialement indiqué par le préfet des Alpes Maritimes en précisant que l'homme qui a perdu la vie en se défenestrant est un homme de 45 ans, «décédé des suites de ses blessures», et non l'adolescent de 17 ans, décédé lui dans l'appartement.

Les autres victimes dans l'appartement sont bien trois enfants de 5, 7 et 10 ans, ainsi que deux adultes, deux femmes de 22 et 46 ans.