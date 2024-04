Plus de 40 ans après l'incendie le plus meurtrier d'Irlande dans une boîte de nuit, un tribunal de Dublin a mis en avant jeudi les manquements qui ont conduit à la mort de 48 jeunes, donnant raison à leurs familles après un long combat judiciaire.

Megane Bochatay Megane Bochatay

Les jurés ont estimé que des dysfonctionnements à l'intérieur du club «Stardust», situé dans le nord de la capitale irlandaise, étaient à l'origine de l'incendie qui a coûté la vie aux victimes âgées de 16 à 27 ans, écartant définitivement l'hypothèse d'un acte criminel causé par l'une d'entre elles.

Le 14 février 1981, 42 personnes sont mortes à l'intérieur de la discothèque à cause de «l'inhalation des fumées et la chaleur», et six personnes ont succombé après le drame.

L'incendie s'est déclaré à cause d'un défaut électrique, a conclu le jury, et les sorties de secours de la boîte de nuit étaient cadenassées ou obstruées, ce qui a piégé de nombreuses victimes à l'intérieur.

Cette tragédie avait suscité une onde de choc en Irlande aux premières heures de la Saint-Valentin, avec en outre 200 blessés et 800 personnes quittant le club en panique pour sauver leur vie.

Réunies dans une salle du tribunal de Dublin, les familles des 48 victimes, dont la moitié étaient âgées de 18 ans ou mineures lors de l'incendie, ont vivement applaudi cette décision.

A travers un comité, elles ont plaidé sans relâche pendant des décennies pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte sur la cause du drame, rejetant la conclusion qu'un «probable» incendie criminel avait été déclenché par l'un des fêtards.

Une nouvelle enquête a finalement été ouverte en avril 2023, et plus de 370 personnes ont été auditionnées pendant trois mois, plus de 40 ans après les faits.

Cette tragédie fut «l'un des moments les plus sombres de notre histoire», a souligné le Premier ministre irlandais Simon Harris jeudi dans un communiqué.

«Pendant quatre décennies, les familles des victimes ont porté le poids de cette tragédie avec une force et une dignité inébranlable. Le gouvernement examinera cette décision et les recommandations du jury dans leur intégralité», a-t-il ajouté.

Plusieurs proches des victimes ont d'ores et déjà déclaré à la sortie du tribunal attendre des excuses formelles de la part de l'Etat irlandais pour avoir tant tardé à aboutir à ce verdict.

