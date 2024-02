Une usine d'armement nucléaire proche de la ville d'Amarillo, dans le nord du Texas, a annoncé mercredi reprendre une activité normale, après un arrêt dû à la proximité d'incendies de forêt.

Cette image satellite de Planet Labs PBC montre l'installation nucléaire de Pantex près d'Amarillo, Texas, samedi 24 février 2024. Pantex, le principal site d'assemblage et de désassemblage de l'arsenal nucléaire américain, a cessé ses activités mardi 27 février 2024, au Texas, alors que des incendies faisaient rage dans les environs. Pantex a publié un communiqué en ligne indiquant qu'elle avait interrompu ses activités jusqu'à nouvel ordre. (Planet Labs PBC via AP) KEYSTONE

«L'usine Pantex est ouverte pour une activité normale ce mercredi 28 février, tout le personnel doit se présenter à son poste selon l'horaire qui lui a été assigné», ont indiqué les opérateurs de l'installation dans un message publié sur X.

Un peu plus tôt le Texas A&M Forest Service avait annoncé que 25 des 31 feux de forêt répertoriés dans l'Etat étaient désormais maîtrisés, précisant toutefois que le plus vaste d'entre eux demeure hors de contrôle, après avoir dévasté plus de 1200 km2.

Des images satellite ont montré des incendies se propageant près de la ville d'Amarillo, dans le nord du Texas, sous l'effet de vents violents et de températures anormalement élevées pour la saison, a précisé le service météorologique national d'Amarillo.

L'usine Pantex, située à 34 kilomètres d'Amarillo, avait annoncé auparavant qu'elle interrompait ses activités et qu'elle avait construit une barrière anti-incendie pour protéger ses installations.

«Les opérations à l'usine Pantex ont été interrompues jusqu'à nouvel ordre. Toutes les armes et les matériaux spéciaux sont en sécurité et ne sont pas affectés», avait affirmé un message publié sur X par l'usine.

Explosifs puissants

Cette usine assemble l'arsenal nucléaire américain, effectue des essais sur des matières nucléaires spéciales et fabrique des explosifs puissants.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait une déclaration de catastrophe pour 60 comtés mardi, débloquant des ressources pour lutter contre les incendies.

«Les Texans sont invités à limiter leurs activités susceptibles de provoquer des départs de feu et à prendre des précautions pour protéger leurs proches», avait déclaré M. Abbott dans un communiqué.

De son côté, le service météorologique de la ville a conseillé aux habitants de rester chez eux.

«La qualité de l'air reste médiocre dans la région d'Amarillo... alors que la fumée continue de se répandre en direction du sud», a indiqué le service météorologique dans un message publié sur X.

Plusieurs villes, dont certaines se trouvent à 160 kilomètres d'Amarillo, ont émis des ordres d'évacuation, fermé des routes et ordonné aux citoyens de s'abriter chez eux ou dans des bâtiments publics.

ro