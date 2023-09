Inceste en Pologne : le père vivait ouvertement «en couple» avec sa fille

De plus en plus de détails apparaissent sur une affaire d'inceste qui a choqué toute la Pologne vendredi dernier. Selon les révélations, le père, âgé de 54 ans, marchait main dans la main avec sa fille dans son village. Il aurait eu des enfants avec elle, qui ont été retrouvés morts.

Près de la ville polonaise de Gdansk, les enquêteurs ont trouvé trois nourrissons morts dans cette maison délabrée. Adam Warzawa/PAP/dpa

Le Polonais de 54 ans a conçu au moins trois enfants avec sa fille de 20 ans et a ensuite enterré les nourrissons assassinés dans le sol argileux de sa cave. Trois enfants morts ont été retrouvés sous le revêtement de la cave de la maison familiale dans le village de Czerniki, au sud-ouest de Gdansk.

On connaît maintenant plus de détails sur cette affaire. Par exemple, un habitant du village a déclaré au journal «Fakt» que le père et la fille «vivaient ensemble comme un couple» et «se promenaient dans le village main dans la main».

Enceinte, puis plus enceinte...

Était-elle enceinte ? Probablement oui, ajoute l'habitant du village : «Il y a quelques mois, il lui a rasé la tête pour éviter que d'autres garçons ne la regardent». Il a ajouté que la jeune femme regardait son père «comme s'il était Dieu».

Les collègues de la femme arrêtée, qui travaillait dans une pâtisserie, ont soupçonné qu'elle était enceinte après qu'elle a commencé à porter des vêtements amples. Elle a ensuite pris trois semaines de congé, mais n'a repris le travail qu'une semaine plus tard.

«Lorsqu'elle est revenue plus tôt de son congé, le changement était visible. Elle était beaucoup plus mince, plus faible et toujours fatiguée», a déclaré un collègue de travail au journal «Super Express».

Accusés de meurtre et d'inceste

Le père et la fille sont accusés de plusieurs meurtres et d'inceste. Selon les enquêteurs, deux des enfants assassinés ont été mis au monde par la fille.

La mère du troisième bébé assassiné était sa sœur, qui a probablement été forcée par le père à avoir des relations sexuelles.