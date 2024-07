Au moins 18 personnes sont mortes et 19 ont été blessées mercredi dans le nord de l'Inde lorsqu'un autocar est entré en collision avec un camion-citerne de lait, dans l'Etat du Utter Pradesh, selon la police.

Un secouriste remorque les restes mutilés d'un autobus à deux étages qui est entré en collision avec un camion de lait, près d'Unnao, dans l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, le mercredi 10 juillet 2024. Les autorités ont déclaré que la collision avait fait plusieurs morts et blessés. (AP Photo) KEYSTONE

«Le bus a percuté le camion-citerne par derrière, 18 personnes ont été tuées, 19 autres blessées», a déclaré à l'AFP Zulfiqaar Ali, du bureau du chef de la police du district.

L'autocar était en route vers la capitale New Delhi depuis l'Etat du Bihar (Est), a rapporté la chaîne de télévision NDTV.

Les accidents de la route sont fréquents en Inde où des estimations gouvernementales font état de 168'000 décès en 2022.

En mai, au moins 21 personnes avaient été tuées et plus de 50 blessées, au Cachemire indien, dans l'accident d'un bus qui avait dérapé sur une route de montagne et dévalé une pente.

