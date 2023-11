Inondations: au moins 111 morts et 700'000 déplacés

Au moins 111 personnes, dont 16 enfants, ont péri dans des inondations causées ces dernières semaines par des pluies diluviennes qui frappent la Corne de l'Afrique, a annoncé jeudi l'ONG Save the Children. Environ 700'000 ont été déplacées.

Un garçon se fraie un chemin à travers les eaux de crue causées par de fortes pluies, à Mogadiscio, en Somalie. KEYSTONE

Le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations de la saison des pluies dans la région, touchant notamment la Somalie, l'Ethiopie et le Kenya.

«Des précipitations incessantes dans les comtés du nord du Kenya et dans la capitale Nairobi ont provoqué des inondations généralisées, déplaçant environ 36'000 personnes et tuant 46 personnes depuis le début de la saison des pluies il y a moins d'un mois», a affirmé dans un communiqué l'ONG Save the Children, ajoutant que 32 personnes avaient également péri en Somalie et 33 en Ethiopie.

L'ONG britannique a également exhorté la communauté internationale à agir pour répondre «aux déplacements massifs» dans les trois pays.

Vulnérable au réchauffement

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues.

Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Ethiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans.

El Nino

El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril.

Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages dans l'est de l'Afrique. D'octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations, à la suite de pluies torrentielles causées par El Niño, avaient fait plus de 6000 morts dans cinq pays de la région.

Fin 2019, au moins 265 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'autres ont été déplacées durant deux mois de pluies incessantes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est (Burundi, Djibouti, Ehiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda).

ATS