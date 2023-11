Au moins 96 personnes ont péri en Somalie lors d'inondations causées par des pluies diluviennes qui touchent depuis plusieurs semaines le pays de la Corne de l'Afrique, ont annoncé jeudi les autorités.

Les pluies diluviennes qui frappent la Somalie ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles. ATS

La Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Nino qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie, où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles.

Les autorités somaliennes ont été «informées par l'Agence de gestion des catastrophes de l'impact des inondations, et elle a confirmé qu'environ 96 personnes sont mortes dans les crues soudaines dues aux pluies d'El Nino», selon un communiqué du gouvernement, précisant que «près de deux millions de personnes ont été touchées par la catastrophe».

Un précédent bilan, donné lundi par l'Agence somalienne de gestion des catastrophes, faisait état de 50 morts et plus de 700'000 personnes déplacées. Les autorités de Mogadiscio ont décrété le 12 novembre l'état d'urgence face à l'ampleur de la catastrophe.

Après la pire sécheresse

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses. Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha), au moins 43 personnes ont été tuées à la suite des inondations en Ethiopie, et plus de 60 au Kenya.

La région sort de la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis quarante ans, après plusieurs saisons des pluies décevantes qui ont laissé des millions de personnes dans le besoin et dévasté les cultures et le bétail.

El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril. Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages dans l'est de l'Afrique.

D'octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations, à la suite de pluies torrentielles causées par El Niño, avaient fait plus de 6.000 morts dans cinq pays de la région.

ATS