Une photo aérienne prise avec un drone montre les dégâts causés par la tempête Babet dans le port de Hesnaes, sur l'île de Falster, au Danemark, le 21 octobre 223. La tempête Babet balaie le nord de l'Europe, notamment la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la Norvège et l'Allemagne, avec de fortes pluies provoquant des crues soudaines et des vents violents. L'Institut météorologique danois (DMI) émet un avertissement de vents violents, de fortes pluies et de niveaux d'eau élevés. EPA/INGRID RIIS DENMARK OUT

KEYSTONE