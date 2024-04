Insulté par Cyril Hanouna, Jean-Michel Aphatie réplique

Tourné en ridicule par l’animateur de TPMP, Jean-Michel Aphatie riposte dans un long tweet. Face à la « vulgarité » de son adversaire, le journaliste de 65 ans se demande jusqu'où l'animateur de C8 ira.

Malmené par Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste, Jean-Michel Aphatie a réagi sur Twitter.

Covermedia

Hier (jeudi 4 avril), l’incontournable animateur de C8 a eu le verbe haut envers un certain nombre de personnalités médiatiques en délicatesse avec lui, dont Yann Barthès et Jean-Michel Apathie.

Estimant avoir été « insulté », le journaliste de LCI n’a pas tardé à publier un long tweet où, après avoir repris les déclarations de Cyril Hanouna, il dénonce la « vulgarité » de ce dernier dans une complainte un tantinet surannée.

« Quelqu’un trouve ça drôle? Cyril Hanouna peut-il tout dire? N’importe comment? Est-ce professionnel? Ces textes sont-ils travaillés? Ces mots sont-ils pensés? », interroge Jean-Michel Aphatie qui, assurément, ne digère pas que Cyril Hanouna ait dit de lui qu’il lui avait « lustré les glaouis avec une peau de chamois ».

La vulgarité de @Cyrilhanouna est sans exemple ni précédent. Les rires complaisants de ses chroniqueurs ajoutent au malaise. Le maestro est vexé qu’on le tourne en dérision.

Étonnant, non ? https://t.co/AVs8tRQAwm — jean-michel aphatie (@jmaphatie) April 4, 2024

« Si vous avez des réponses à ces questions, je les lirai », poursuit-il dans son post. « Si le monsieur qui dit «glaouis» dans le poste me répond, me menace, m’apprend la vie, me fait la leçon, m’éparpille façon puzzle (Tontons flingueurs), me dissout dans la chaux vive, m’écartèle, m’envoie des sbires, je vous dirai. »

Une réaction qui, à lire les commentaires des internautes, a permis à certains employés du groupe Bolloré d’en remettre une couche.

Réagissant au tweet de Jean-Michel Aphatie, Pascal Praud a ainsi écrit: « Monsieur Aphatie et ses amis qui détruisent à longueur d’émission TPMP, L’Heure des Pros et CNEWS semblent étonnés quand quelqu’un leur répond ». Un message que s'est empressé de retweeter Cyril Hanouna...

