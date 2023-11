Dix personnes sont mortes et 23 ont été blessées dans une violente tempête qui a frappé l'Ukraine, selon un nouveau bilan annoncé mardi par le ministre de l'Intérieur.

Les secouristes ont remorqué 1530 véhicules bloqués dans la neige dont des dizaines de bus et ambulances. KEYSTONE

«Au total, dix personnes sont mortes», dont cinq dans la régions d'Odessa, deux dans celle de Mykolaïv (sud), dans celle de Kharkiv (est) et dans la ville de Kiev (nord), a indiqué le ministre Igor Klymenko sur Telegram.

«Vingt-trois personnes dont deux enfants ont été blessés», a-t-il ajouté.

Le précédent bilan annoncé lundi soir par le président Volodymyr Zelensky faisait état de cinq morts dans la région d'Odessa, qui semble le plus lourdement touchée par les intempéries.

Selon M. Klymenko, les secouristes ont remorqué 1530 véhicules bloqués dans la neige dont des dizaines de bus et ambulances.

Plus de 400 localités dans 11 régions du pays restent privées d'électricité en raison des intempéries et huit autoroutes sont toujours bloquées, selon le ministre, alors que le réseau énergétique et les services de secours du pays ont été mis à rude épreuve par l'invasion russe qui dure depuis février 2022.

En Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, les autorités installées par Moscou ont également fait état de dégâts considérables causés par ces intempéries.

Au total, «93.000 personnes n'ont pas d'électricité dans ce territoire» et dans 245 villages l'approvisionnement en eau a été perturbé, a indiqué mardi le gouverneur de la Crimée, Sergueï Aksionov.

Baptisée «méga-tempête» par les médias russes, cette vague d'intempéries, en cours depuis dimanche, a frappé d'autres territoires ukrainiens occupés par l'armée russe dans l'est et le sud de l'Ukraine, ainsi que le sud de la Russie et la Moldavie voisine.

ATS