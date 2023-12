Italie: elle reçoit une facture astronomique et... meurt!

Il sera difficile d'établir si l'invalide grand-mère Caterina, âgée de 88 ans, est vraiment morte de l'angoisse d'avoir à payer une facture stratosphérique. Mais qu'elle se soit retrouvée à l'hôpital après avoir appris qu'elle devait payer plus de 15 000 euros pour une facture d'eau est un fait. La vieille femme n'a pas pu surmonter sa peur et son angoisse. Et elle est partie, la nuit de Noël, après 15 jours d'hospitalisation.

La grand-mère Caterina n'a pas survécu à la peur et à l'angoisse (image d'illustration/photo d'archives). © Ti-Press / Benedetto Galli

Tout a commencé il y a trois semaines lorsque la belle-fille de Caterina lui a lu le montant de sa dernière facture d'eau, dont la moitié avait déjà été payée automatiquement par la banque où la dame âgée réglait ses factures.

Elle aurait dû payer un total de 15 339 euros à son fournisseur d'eau. Une erreur, évidemment: la société émettrice a rapidement annoncé que ce qui avait été demandé à la vieille invalide n'était pas dû.

Mais le mal était fait. Le fait que la banque ait versé un premier acompte d'environ la moitié (une opération qui a été annulée par la suite) a été un véritable coup de massue pour l'aïeule.

Malaise, code rouge, hôpital

Les trois fils, les belles-filles, les petits-enfants, ainsi que les frères et les sœurs de la dame âgée demandent des éclaircissements. Ils racontent que Caterina s'est sentie mal dès que sa belle-fille lui a lu le détail de la facture, qui est arrivée à la banque le 14 novembre et a été payée quelques jours plus tard.

Son malaise était tel qu'une ambulance a été envoyée d'urgence à l'hôpital de Sanremo en code rouge. Les médecins l'ont tout de suite constaté: Caterina était dans un état critique.

Deux des fils de «Nonna Caterina», Luigi et Gianni Trapani, ainsi que son frère, Rocco Giovinazzo, ont alors voulu faire toute la lumière sur cette affaire.

Pendant que Caterina était à l'hôpital, ils ont examiné les anciennes factures et ont trouvé la confirmation que la consommation maximale d'eau dans la maison de la vieille dame était de quelques mètres cubes pour lesquels un maximum de 65 euros avait été payé.

La facture contestée, en revanche, indiquait que la vieille dame avait consommé plus de 4 182 mètres cubes d'eau entre le 21 février et le 31 octobre.

Issue fatale pour «un mauvais relevé de compteur»

Un «mauvais relevé de compteur», selon le fournisseur, calculé sur la base d'une mauvaise photo-relève.

Et qui sait si Caterina l'a su à temps ? Il n'en reste pas moins que la vieille femme est décédée après 15 jours à l'hôpital.

Ce qui s'est passé, écrit l'Association des consommateurs «est un très sérieux avertissement à toutes les entreprises qui gèrent les services d'eau et qui omettent souvent de vérifier les relevés de compteurs. Nous nous opposons à l'argument de l'algorithme tueur et pensons qu'il est juste de soustraire les anomalies des factures à l'intelligence artificielle».