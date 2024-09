#18Settembre @CostantinoCisl “Sacrificio di Antonio, #Vigile del Fuoco che ha perso la #vita nell’emergenza per la tempesta d’acqua nell’Alto Tavoliere, è il #simbolo del #lavoro inteso come #missione per aiutare gli altri. La #vicinanza a moglie e figlio da Cisl e FNS Foggia” pic.twitter.com/jj5xzMwqSs