«Je suis multimillionnaire et je vis toujours chez mes parents»

En 2022, Kürsat Yildirim, dit «Chico», a remporté le gros lot de la loterie allemande, soit près de 10 millions d'euros. Dans une interview, l'ancien grutier révèle combien il lui reste de ses gains et pourquoi il n'a pas encore quitté le domicile de ses parents.

Le millionnaire de la loterie allemande Kürsat Yildirim, alias Chico. Imago/Future Image

Carlotta Henggeler/Trad Valérie Passello

L'ancien grutier Kürsat Yildirim, connu sous le nom de «Chico», a gagné 9,9 millions d'euros (environ 9,67 millions de francs suisses) à la loterie allemande à l'automne 2022. Depuis, toute l'Allemagne connaît le natif de Dortmund.

Au lieu de garder la nouvelle pour lui, comme il est toujours conseillé de le faire, l'homme de 43 ans s'est immédiatement adressé à la presse. Mais il n'a jamais regretté sa décision: « Garder cela pour moi aurait été ma condamnation à mort», explique Chico à blue News.

Dans la série télévisée de la chaîne privée SAT.1 «Parlons d'argent!» (qui sera diffusée le lundi 29 avril à 20h15), l'heureux élu donnera une nouvelle fois un aperçu de sa vie de multimillionnaire.

Combien vous reste-t-il de vos gains à la loterie?

J'ai encore plus de sept millions, mais pas tout en liquide. J'ai fondé plusieurs entreprises, notamment dans le secteur des médias sociaux, et je gagne maintenant de l'argent de cette manière également. Je suis devenu un influenceur et je travaille souvent avec de grandes entreprises.

«Tout le monde m'aime, tout le monde me parle»

J'ai également acheté sept maisons, dont cinq sont déjà payées. Il y a aussi mes voitures et un demi-million d'euros que j'ai investis dans des bijoux. Je les ai bien dépensés.

Mais vous vivez toujours chez vos parents dans le quartier de Nordstadt à Dortmund...

Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? Je suis multimillionnaire, mais je vis toujours chez mes parents. Cependant, je dois dire que j'ai récemment acheté un penthouse au bord du lac Phoenix (un lac artificiel sur l'ancien site des aciéries Phoenix-Ost dans le quartier de Hörde à Dortmund, ndlr), mais je ne pourrai y emménager qu'en juin. Et j'ai hâte.

Vous avez gagné à la loterie il y a un an et demi. Pourquoi n'allez-vous déménager qu'en juin?

C'est tout simplement parce que je voulais m'installer au lac Phoenix. Je ne quitterai jamais Dortmund, c'est ma ville natale, j'y ai grandi. À chaque coin de rue, il y a un souvenir, une histoire. Je veux rester ici pour le reste de ma vie parce que j'aime cette ville.

J'ai visité de nombreuses maisons, mais les prix étaient exorbitants! Les gens pensaient pouvoir les augmenter parce que j'avais gagné à la loterie.

Votre notoriété vous a donc empêché de trouver un appartement?

Au début, oui. Beaucoup de gens ont une mauvaise image de moi: ils pensent que je n'ai pas d'éducation, que je viens du ghetto, que j'ai été en prison, que je suis toxicomane, donc que je ne peux pas gérer mon argent.

«Ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur n'en ont tout simplement pas assez»

J'ai vu plus de 40 maisons, mais les prix ont toujours augmenté: s'il était écrit sur l'internet qu'une propriété coûtait 1,8 million, les vendeurs me demandaient 2,8 millions. C'est parce qu'ils pensent que «Chico a de l'argent, mais pas d'idées».

Comment vous êtes-vous protégé d'une telle tromperie?

J'ai demandé l'aide d'un évaluateur. Avec lui, je fais toujours preuve de prudence. Néanmoins, je n'ai rien trouvé pendant longtemps.

Comment avez-vous trouvé votre future maison?

L'appartement appartenait à un vieux multimillionnaire qui, lui aussi, en demandait une somme exorbitante. Mais je lui ai demandé de me faire un bon prix et il m'a dit: « Je te connais par le cinéma et la télévision, j'ai fait quelques recherches. Tu as traversé beaucoup de merdes, tu viens de la rue, et moi aussi». Il m'a fait une proposition qui m'a ému aux larmes. Il m'a dit: «Tu le mérites, mon garçon. C'est comme ça: si tu fais le bien, ça te revient, c'est le karma».

Êtes-vous souvent reconnu?

Oui, bien sûr ! Et j'aime le fait que toute l'Allemagne sache qui je suis. Les enfants me reconnaissent, les grands-parents aussi. Quand je vais au stade, même les joueurs me connaissent. Je suis le bienvenu partout! Tout le monde m'aime, tout le monde me parle, tout le monde veut prendre des photos avec moi.

Vous semblez également à l'aise devant la caméra: vous allez bientôt participer à l'émission «Parlons d'argent!» sur SAT.1.

J'aime beaucoup cela, je pense que j'ai trouvé ma voie. Je veux tout emporter avec moi, sauf les scandales. La vie est soudain devenue si belle. Je ne veux même plus m'endormir parce que j'ai peur de rater quelque chose.

L'argent vous rend donc finalement heureux?

Bien sûr, l'argent rend heureux! Ceux qui disent le contraire n'en ont tout simplement pas assez. On ne peut évidemment pas acheter l'amour ou le temps, mais on sait qu'on peut toujours être en sécurité. Vous n'avez plus à vous soucier de pouvoir faire vos courses ou de payer votre loyer. Mais vous connaissez aussi le revers de la médaille, à savoir une vie pleine de soucis.

«Mon karma est désormais parfaitement propre»

C'est vrai, j'étais très mal avant. J'avais tellement de dépendances. Une fois, je suis rentrée pieds nus après cinq jours pendant lesquels je n'ai pas dormi, mais j'ai abusé de l'alcool et de la drogue. Je ne savais même pas où étaient mes chaussures. Parfois, je dormais dans des parcs ou je mendiais.

Aujourd'hui, je pleure souvent en pensant à ce que j'ai vécu. Je n'ai rendu public mon gain à la loterie que parce que si je l'avais gardé pour moi, j'aurais été condamné à mort. Sans l'attention du public, je n'aurais jamais cessé de faire ces choses.

Avez-vous fait un bond en avant entre-temps?

Le plaisir de l'attention est un million de fois plus fort que la drogue. Je vais être honnête: j'ai fait une ou deux rechutes depuis que j'ai gagné. C'est un combat permanent, mais je suis optimiste. Je suis également un modèle pour de nombreux jeunes et je veux continuer à l'être.

Mais le plus beau, c'est que je peux donner quelque chose en retour à mes parents, même s'ils ne me le permettent pas d'habitude.

De quelle manière?

Mes parents vivent toujours dans le quartier Nordstadt de Dortmund. Je n'arrive pas à les convaincre d'aller vivre ailleurs. Je voulais leur acheter une belle maison, mais ma mère ne veut pas. Elle dit qu'elle a tout ce dont elle a besoin ici: ses amis, son marché, sa mosquée. Elle veut donc rester là où elle est.

Quand j'ai gagné, je lui ai acheté une montre à 40 000 euros: quand elle a su combien elle m'avait coûté, elle m'a obligé à la rendre. Elle ne veut rien de matériel, elle veut juste que son fils aille bien. Le fait qu'elle soit heureuse me rend heureux aussi.

Dans quelle mesure est-il important pour vous de partager une partie de votre richesse avec d'autres personnes?

Lorsque j'étais encore plongé dans la dépendance, j'ai prié Dieu de me rendre riche. Je lui ai promis d'aider beaucoup de gens. Aujourd'hui, lorsque je prie, j'entends Dieu dire: « Mon garçon, j'ai fait tout ce que tu voulais. Maintenant, c'est ton tour!»

Et c'est le cas. J'ai aidé la banque alimentaire, soutenu les sans-abri et fait construire un puits en Afrique. J'ai remboursé trois fois ceux à qui je devais de l'argent. Mon karma est désormais parfaitement propre. Un poids énorme a été enlevé et aujourd'hui je me sens léger, comme si je pouvais voler.

Avez-vous déjà regretté d'avoir rendu vos gains publics?

Pas une seconde. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais rencontré Thomas Gottschalk ni été invité à l'émission «Late Night Berlin». J'ai également rencontré Christian Lindner récemment. Et j'ai aussi la coche bleue sur Instagram! Ce que je vis est vraiment indescriptible. Les gens m'aiment et mon plus grand souhait est que cela reste ainsi.

Jouez-vous toujours à la loterie?

Oui, je dépense plus de 2500 euros par mois à la loterie. Avant, c'était plus. La première fois que j'ai gagné, j'ai tout perdu au jeu. Malheureusement, c'est une dépendance et je ne peux pas m'arrêter. Mais au moins, pour le jeu, cela en valait la peine (rires).