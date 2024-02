Anouchka Delon règle ses comptes avec ses frères

Au milieu des tensions familiales qui secouent la famille Delon, Anouchka Delon, la fille de l'acteur de 88 ans, a accordé une longue interview au magazine ELLE. La comédienne se confie sur sa relation toxique avec ses frères et évoque notamment les spéculations autour de la fortune de son père.

Anouchka Delon est engagée dans une guerre médiatique avec ses frères. AFP

Anouchka Delon est engagée dans une guerre depuis plusieurs mois avec ses frères, Anthony et Alain-Fabien. Depuis que les tensions au sein de la famille Delon ont éclaté au grand jour, les médias sont devenus le champ de bataille où les membres de la famille se confrontent ouvertement.

Les accusations et attaques publiques de ses frères l'ont poussée à briser le silence. Dans une interview accordée à ELLE, elle confie: «Je suis pudique, mais il est temps que je me défende. J’ai toujours été gentille avec eux, tenté d’être la Super Glue de cette famille. Mais je ne peux pas les laisser me salir.»

Et de renchérir: «Un frère, ça ne raconte pas dans les journaux que vous êtes une sorcière vénale, ça ne vous enregistre pas à votre insu dans votre cuisine. On nous compare aux Hallyday. Eux, au moins, ont eu la décence d’attendre que leur père et mari soit parti pour se déchirer.»

«Je ne mange plus, j'ai envie que ça s'arrête»

La fille du Guépard vit actuellement dans un climat d'angoisse et de peur, exacerbé par les accusations de son frère Anthony. La situation a atteint un niveau critique: «Des gens ont essayé d’entrer chez moi, je ne dors plus, je ne mange plus, j’ai envie que ça s’arrête.» Les chiffres extravagants circulant autour de la fortune de son père n'aident pas. «Et puis, il y a ce chiffre fou, 300 millions d’euros... Comme si mon père c’était Taylor Swift. C’est très loin de la vérité, mais ça attise les convoitises.»

Malgré les difficultés de leur passé familial, Anouchka décrit un lien fort avec son père. Mais le tumulte médiatique impacte évidemment la santé de ce dernier: «Cette ambiance est mauvaise pour lui, tous les médecins le disent. Un temps il a pensé au suicide assisté, en Suisse. Maintenant, il ne veut plus se soigner, c’est sa volonté et je la respecte.»

«Au fond, tout ça c’est une histoire d’ego»

Les efforts passés d'Anouchka Delon pour réunir la famille, notamment lors de la remise d'une palme d'honneur à Alain Delon au Festival de Cannes, n'ont pas abouti comme elle l'aurait souhaité. Confronté à la possibilité de la présence de ses fils, Alain Delon aurait répondu de manière catégorique: «S’ils viennent, je n’y vais pas». «Quand Anthony arrive, mon père tourne la tête, hausse les épaules ou refuse de sortir de sa chambre», assure-t-elle.

Les critiques de ses frères envers elle ont pris une ampleur particulière depuis que leur père est, selon ses termes, «diminué». «Se venger sur une femme, c’est plus facile. Au fond, tout ça c’est une histoire d’ego», conclut-elle.