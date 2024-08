Jimmy Carter, 99 ans: «J'essaie juste de tenir pour pouvoir voter pour Kamala Harris»

L'ancien président américain de 99 ans Jimmy Carter, qui reçoit des soins de fin de vie à domicile depuis février 2023, espère vivre encore assez longtemps pour pouvoir voter pour Kamala Harris à la présidentielle de novembre, selon un média américain.

L'ex-dirigeant démocrate, ici aux funérailles de l'ancienne Première dame Rosalynn Carter en 2023, est le plus ancien président américain encore en vie. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

L'Atlanta Journal-Constitution, un quotidien de l'Etat de Géorgie d'où est originaire Jimmy Carter, a rapporté samedi des propos du petit-fils de l'ex-dirigeant démocrate, qui doit fêter le 1er octobre ses 100 ans.

L'ancien président a répondu cette semaine à une question de son fils, Chip Carter, qui lui demandait s'il espérait pouvoir célébrer son anniversaire, selon le journal.

«J'essaie juste de tenir pour pouvoir voter pour Kamala Harris», aurait répondu Jimmy Carter, selon des propos rapportés par son petit-fils Jason Carter. D'après ce dernier, Jimmy Carter «est plus vif et intéressé par la politique et la guerre à Gaza» ces derniers jours.

Plus vieux président américain encore en vie

L'ex-dirigeant démocrate, qui occupa la Maison Blanche de 1977 à 1981, est le plus vieux président américain encore en vie.

Kamala Harris, 59 ans, est désormais assurée d'être la candidate des démocrates pour l'élection présidentielle de novembre, après la décision du président Joe Biden de se retirer de la course, plombé par les inquiétudes sur son âge.