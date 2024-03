Le président américain Joe Biden a dit avoir «le coeur brisé» jeudi par la mort d'un adolescent non-binaire dont l'autopsie a révélé qu'il s'est suicidé au lendemain d'une bagarre avec trois autres élèves.

Des personnes brandissent des pancartes lors d'une marche en hommage à Nex Benedict au Capitole de l'État à Oklahoma City, le 14 mars 2024. IMAGO/USA TODAY Network

La mort début février de Nex Benedict, adolescent de 16 ans dans l'Oklahoma (sud) qui ne s'identifiait ni exclusivement comme homme ni comme femme, avait provoqué l'indignation à travers les Etats-Unis, et entraîné des appels au changement dans la manière dont les personnes transgenres et non-binaires sont traitées.

«Nex Benedict, un gamin qui voulait juste être accepté, devrait être encore avec nous aujourd'hui», a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

«Les personnes non-binaires et transgenres sont parmi les Américains les plus courageux que je connaisse. Mais personne ne devrait avoir à être courageux uniquement pour être soi-même», a-t-il ajouté.

Le démocrate a appelé à mettre fin aux discriminations et à faire face «à la crise des suicides qui touchent trop d'enfants non-binaires et transgenres». Le harcèlement scolaire est «blessant et cruel, et personne ne devrait faire face au harcèlement qu'a subi Nex», a en outre déclaré le président américain.

Harcelé pendant plus d'un an

Sue Benedict (la grand-mère et tutrice légale de Nex), ainsi que des témoins ont raconté aux médias locaux qu'il avait été harcelé par d'autres élèves pendant plus d'un an.

Une altercation l'avait opposé à trois filles dans des toilettes de leur lycée d'Owasso, dans l'Oklahoma, selon des témoins.

Nex Benedict avait été emmené à l'infirmerie scolaire avant d'être renvoyé chez lui et les policiers n'avaient pas été contactés jusqu'à ce que Sue Benedict ne les appelle depuis l'hôpital, où l'adolescent avait été conduit après l'altercation.

Dans une vidéo publiée par les forces de l'ordre, Nex Benedict raconte à la police depuis un lit d'hôpital avoir renversé de l'eau sur trois filles qui s'étaient moquées de «la manière dont nous nous habillons. Les trois s'en sont pris à moi».

Autorisé à rentrer chez lui, Nex Benedict avait été transporté d'urgence à l'hôpital le lendemain et y était décédé.

Un rapport d'autopsie publié mercredi a révélé qu'un mélange toxique de médicaments avait été retrouvé dans le corps de l'adolescent, selon les médias américains.

L'affaire est survenue sur fond de conflit politique aux Etats-Unis sur la question des droits des personnes LGBT+.

L'Oklahoma, Etat conservateur, fait partie des Etats contrôlés par les républicains à avoir notamment adopté une législation interdisant aux élèves d'utiliser des toilettes qui ne sont pas en conformité avec leur sexe assigné à la naissance.