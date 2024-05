On en sait plus sur la joggeuse tuée par un homme nu dans un parc

Une femme a été agressée mortellement par un jeune homme dans un parc, mardi soir à Männedorf (ZH). Elle faisait son jogging, lorsque l'individu âgé de 19 ans l'a attaquée à grands cris et complètement nu. La victime a succombé sur place à ses graves blessures. La femme, âgée de 35 ans, était mariée et sans enfants, rapporte «Blick».

Malgré les efforts de réanimation, la joggeuse a succombé à ses blessures sur place. KEYSTONE

ATS

Les faits sont survenus peu avant 20h00 dans un parc situé au bord du lac de Zurich. Des passants ont donné l'alerte, le jeune homme s'attaquant à des personnes au hasard.

Arrivés sur place, les policiers ont découvert la femme gisant au sol, grièvement blessée, et son agresseur de nationalité suisse, qu'ils ont pu arrêter. Malgré les efforts de réanimation, la joggeuse n'a pas survécu. Une autre personne a été légèrement blessée lors de l'attaque.

D'après les informations recueillies par «Blick», la victime, fille unique, était âgée de 35 ans, mariée et sans enfants. Elle avait obtenu un master en développement territorial et systèmes d'infrastructure à l'EPFZ. Par la suite, elle a travaillé pour l'autorité de transport zurichoise dans ce domaine. En 2022, elle a décidé de faire une pause professionnelle, devenant serveuse à Zurich avant de partir quelques mois aux États-Unis.

Toujours d'après le quotidien, la victime était passionnée par le sport et les voyages. Elle aimait faire du jogging et travaillait également comme instructrice de fitness en groupe et comme agent de voyage.

Les circonstances de l'homicide ne sont pas établies pour le moment et font l'objet de l'enquête en cours. Le jeune homme doit être remis au Ministère public après avoir été interrogé par la police.

ATS/blue News