L'hommage déchirant de Julien Clerc à son demi-frère

Au surlendemain de la disparition de Gérard Leclerc, Julien Clerc n'a pas renoncé à monter sur scène à La Baule. Un concert durant lequel le chanteur a rendu un vibrant hommage à son frère.

En concert à La Baule, Julien Clerc rend hommage à son frère Gérard Deux jours après la mort dans un crash d'avion du journaliste Gérard Leclerc, le chanteur Julien Clerc, son demi-frère, lui a rendu un hommage ému lors d'un concert jeudi à La Baule (Loire-Atlantique). 18.08.2023

Hier soir (jeudi 17 août), Julien Clerc a tenu à monter sur scène, au parc des Dryades, à La Baule, au surlendemain de la disparition tragique de son frère, Gérard Leclerc, dans l'accident d’un avion de tourisme qu’il pilotait.

Surmontant la douleur afin d’aller à la rencontre de son public, l’interprète de Ma Préférence a profité de ce concert pour rendre un vibrant hommage à celui qui, il l’assure, aurait « détesté qu’il ne chante pas ».

Et de toute manière, comment Julien Clerc aurait pu exprimer sa douleur autrement qu’en chanson? « On m’a beaucoup demandé si j’allais maintenir ce concert ce soir. Évidemment que je vais chanter, car chanter ce n’est pas un métier, c’est la façon que j’ai trouvée pour traverser cette vie et c’est ma façon à moi de dire «Je t’aime» aux gens », a-t-il déclaré devant les quelque 1800 spectateurs venus le voir ce soir-là, avant d’évoquer la mémoire de son frère.

« Mon frère devait me rejoindre ici. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il aurait détesté qu’on soit tristes et il aurait surtout détesté que je ne chante pas », a-t-il continué, comme on peut l’entendre sur des vidéos du concert publiées sur les réseaux. « Ce soir, j'ai une pensée pour sa femme Julie et leurs enfants. Si vous me permettez, je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter, chanter pour dire à mon frère que je l’aime, et comme toujours, depuis si longtemps, je vous remercie d’être ici. »

Covermedia