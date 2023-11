Karen Undritz a été nommée à la tête d'Y-Parc Swiss Technopole SA à Yverdon-les-Bains (VD). Elle en prendra la direction à partir du 1er février 2024.

Karen Undritz sera la nouvelle directrice d'Y-Parc à partir du 1er février 2024. ATS

Cette désignation résulte d'une mise au concours du poste l'été dernier: 158 postulations de bon à très bon niveau ont été enregistrées et étudiées, indique Y-Parc mercredi dans un communiqué.

Un comité de sélection du Conseil d'administration, composé du président d'Y-Parc Pascal Broulis, du vice-président Vincent Dessenne, du directeur ad intérim Philippe Pont et du syndic d'Yverdon Pierre Dessemontet, a examiné en détail «une vingtaine d'excellents dossiers». Au final, le Conseil d'administration s'est focalisé sur deux personnes avant de porter son choix sur Karen Undritz.

Passionnée par l'innovation, l'entreprenariat et la promotion économique, Karen Undritz a obtenu récemment un EMBA en management et finance d'entreprise à HEC Lausanne. Elle a ainsi pu parfaire ses connaissances professionnelles dans divers secteurs (public-diplomatique en Asie, académique à l'EHL et à l'EPFL, ainsi que dans le domaine privé). Elle est actuellement en poste à Credit Suisse en tant que responsable «sales management» pour les PME en Suisse romande et du segment start-up au niveau suisse.

Le Conseil d'administration se réjouit de pouvoir compter sur ses compétences. Il entend poursuivre intensivement le développement du parc en créant les conditions favorables à l'accueil et l'encadrement de PME. Y-Parc compte plus de 200 sociétés et 2200 emplois.

nt, ats