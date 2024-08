Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

A Genève, les transports urbains sont les plus lents, avec une moyenne de 7,2 km/h. ats

Les points forts du jour

MOUTIER: La campagne en vue de la votation du 22 septembre sur le Concordat fixant les modalités du transfert de Moutier (BE) dans le canton du Jura est lancée. Un comité fort de sept des huit partis du législatif prévôtois va présenter jeudi les arguments plaidant selon lui pour une acceptation du document. Il entend mener une campagne qu'il veut sobre et factuelle. La semaine prochaine, ce sera au tour des gouvernements bernois et jurassien de défendre le Concordat.

PROCHE-ORIENT: Les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza s'ouvrent ce jeudi au Qatar. Les pays médiateurs – Qatar, Etats-Unis et Egypte – tentent depuis des mois de parvenir à accord sur une trêve après dix mois de guerre meurtrière entre Israël et le Hamas, assorti d'une libération des otages enlevés par le mouvement palestinien lors de l'attaque du 7 octobre. Le directeur de la CIA, William Burns, devrait se rendre dans la capitale de l'émirat du Golfe pour participer aux discussions.

FRANCE: Plus de deux mois après les fastes des commémorations du débarquement de Normandie, le président français Emmanuel Macron va célébrer jeudi en comité plus restreint le 80e anniversaire de celui de Provence, dans le sud du pays. Ce sera l'occasion d'un nouvel hommage aux combattants des anciennes colonies françaises.

FOOTBALL: Le match retour du troisième tour préliminaire de l'Europa League ce jeudi à 20h30 s’avance comme le premier tournant de la saison pour le Servette FC. La venue du Sporting Braga comporte un immense enjeu pour les Grenat. Une semaine après le 0-0 obtenu au Portugal, le club est la croisée des chemins. S’il l’emporte, il aura l’assurance de disputer à nouveau la phase de poules d’une compétition européenne. S'il échoue, il s’attaquera alors à une mission impossible face à Chelsea pour gagner sa place en Conference League.

Vu dans la presse

TRANSPORTS: La Romandie est à la traîne en matière de vitesse des transports publics, selon une étude réalisée par Avenir Suisse qui compare la vitesse moyenne des bus dans 20 villes suisses, allemandes et autrichiennes, écrit Tamedia. En Suisse, St-Gall est en tête du classement des vitesses de transport public les plus élevées, avec 9,3 km/h. A l'autre extrémité, on trouve Genève, où les transports urbains sont les plus lents, avec une moyenne de 7,2 km/h. Lausanne se retrouve en 16e position. Pour réaliser cette recherche, le think tank libéral a analysé plus de 100’000 liaisons sur Google Maps dans les dix plus grandes villes helvétiques. Les municipalités allemandes et autrichiennes ont été ajoutées à titre comparatif.

AGRICULTURE: Selon l'un des plus grands centres collecteurs de céréales de Suisse, le rendement de cette année a chuté d'environ deux tiers par rapport à 2023. «Nous n'avons jamais eu une récolte de blé panifiable aussi mauvaise que cette année», a déclaré Christian Blaser aux journaux alémaniques de Tamedia. Il dirige le centre collecteur de céréales de Thalheim. Le chercheur Dario Fossati de la station fédérale de recherche Agroscope de Changins (VD) a expliqué à Tamedia que la récolte de blé de cette année était la plus mauvaise depuis 35 ans.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Décès du footballeur tessinois Ferdinando «Puci» Riva à l'âge de 84 ans. Fidèle pilier du FC Chiasso avec qui il a disputé plus de 500 matches, l'attaquant a fait partie de la sélection suisse retenue pour la Coupe du monde 1954 en Suisse. Mais Karl Rappan ne l'avait jamais aligné pendant cette compétition.

- Il y a 40 ans (1984): Début du conflit armé turco-kurde, lancé par une attaque du PKK contre l'Etat turc.

- Il y a 70 ans (1954) Naissance du journaliste et écrivain suédois Stieg Larsson, auteur de la trilogie policière «Millenium». Il est décédé en 2004.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de la chanteuse française d'origine bulgare Sylvie Vartan ("Si je chante», «La Maritza», «La plus belle pour aller danser").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du couturier et styliste italien Gianfranco Ferré, qui a notamment été directeur artistique de la maison Christian Dior. Il est mort en 2007.

- Il y a 80 ans (1944): Début du Débarquement allié en Provence.

- Il y a 90 ans (1934): Naissance du chanteur franco-italien Nino Ferrer ("Le Sud», «Mirza», «La Maison près de la fontaine», «Le Téléfon"). Il est décédé en 1998.

- Il y a 110 ans (1914): Inauguration du canal de Panama.

Le dicton du jour

«À la mi-août, les noisettes ont le ventre roux»

