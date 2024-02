Un avion d'Easyjet a failli se crasher dans le Léman!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un avion d'Easyjet a échappé de peu à un crash dans le Léman. (image d'illustration) imago images/GFC Collection

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Viola Amherd poursuit mardi sa visite en Estonie avec des entretiens officiels. Elle rencontrera le président Alar Karis, la Première ministre Kaja Kallas ainsi que la ministre de la défense Hanno Pevkur. Les discussions porteront notamment sur les relations bilatérales, la politique européenne mais aussi les questions sécuritaires.

MEDIAS: la Commission fédérale des médias présente ses réflexions sur le service public des médias à l'ère numérique. L'initiative de l'UDC «200 francs, ça suffit» met le secteur sous pression. Le Conseil fédéral a présenté une solution intermédiaire sous la forme d'une redevance annuelle à 300 francs au lieu de 335, un compromis largement critiqué. Ce d'autant plus que la nouvelle concession de la SSR doit être discutée en 2027, puis décidée en 2028.

Vu dans la presse

AVIATION: Un avion d'Easyjet a échappé de peu à un crash dans le Léman en novembre dernier, révèle la Tribune de Genève. Le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) a annoncé le 16 janvier avoir ouvert une enquête pour un incident classé comme «grave».

La fiche publiée se limite à évoquer que «lors de l’approche de la piste 22, l’avion est descendu nettement en dessous de l’alignement de descente».

TRANSPORTS PUBLICS: A la fin 2023, 918'643 personnes étaient enregistrées dans le registre national des resquilleurs. Un nombre jamais atteint auparavant, comme le rapportent les journaux de Tamedia. Ce registre existe depuis 2019. L'une des raisons de cette augmentation pourrait être la hausse du nombre total de passagers.

Toutefois, les chiffres de la Confédération de 2022 montrent que l'utilisation globale des transports publics est plus faible qu'avant le covid. Le nombre de resquilleurs surprend. L'organisation Alliance Swiss Pass envisage des suppléments plus élevés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Des tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 7,8 frappent le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. La catastrophe a fait plus de 59'000 morts et plus de 125'000 blessés.

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'écrivaine britannique Rosamunde Pilcher ("Pêcheurs de coquillages"). Avec 65 millions de livres vendus, elle faisait partie des auteurs les plus vendus au monde. Elle était née en 1924.

- Il y a 15 ans (2009): Décès de l'acteur américain James Whitmore ("Les Evadés"). Il avait été vu dans des dizaines de seconds rôles et avait été nommé à deux reprises aux Oscars. Il était né en 1921.

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'acteur américain Joseph Cotten ("Citizen Kane"). Il était né en 1905.

- Il y a 30 ans (1994): Décès du dessinateur américain de bandes dessinées Jack Kirby, le «père» de Captain America et Hulk. Il était né en 1917.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du réalisateur irlandais Jim Sheridan ("My left foot").

- Il y a 95 ans (1929): Naissance de l'acteur français Pierre Brice ("Winnetou"). Méconnu en France, il était très populaire en Allemagne grâce à la série de westerns produits dans ce pays dans les années 1960. Il est décédé en 2015.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Dorothée, la plus forte neigée»

ro, ats