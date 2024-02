blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le point fort du jour

DROITS HUMAINS: La Cour suprême de Floride doit entendre les plaidoiries dans l'affaire de l'amendement sur l'avortement. La garantie fédérale à l'IVG a été annulée en 2022 par la Cour suprême, dont trois juges conservateurs ont été nommés par Donald Trump.

Le droit à l'avortement est l'un des thèmes que le démocrate Joe Biden entend porter durant la campagne pour sa réélection à la Maison Blanche en novembre.

Vu dans la presse

EMPLOI: Les entreprises se plaignent d'avoir du mal à trouver des apprentis. Ceci parce que les certificats scolaires ne sont pas assez probants. Pour la première fois, les associations professionnelles suisses ont mené une enquête qualitative sur ce problème. Les résultats montrent que de nombreuses entreprises estiment que le système de notation actuel est insuffisant, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia.

De nombreuses entreprises demandent donc des évaluations standardisées dans toutes les écoles. Les entreprises pourraient ainsi trouver plus facilement les personnes adéquates.

IMMIGRATION: L'Allemagne a récemment décidé d'introduire dans tout le pays, d'ici l'été, une carte prépayée pour les réfugiés en procédure d'asile. On peut ainsi payer comme avec une autre carte de débit, mais on ne peut pas faire de virement. Il ne sera donc pas possible de transférer de l'argent à l'étranger.

En Suisse, le sujet est désormais sur la table, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. L'UDC a déposé des interventions à ce sujet dans les cantons de Bâle-Ville et de Saint-Gall et veut faire de même au niveau fédéral.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès du politologue lausannois Andreas Ladner à l'âge de 65 ans. Il était un commentateur apprécié des évolutions de la politique suisse. Il a notamment demandé de nouvelles règles pour l'élection du Conseil fédéral afin de préserver la concordance. Il a dirigé plusieurs projets de recherche sur les communes et les partis.

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'acteur britannique Albert Finney ("Le meurtre de l'Orient-Express», «Erin Brokovich"). Il était né en 1936.

- Il y a 25 ans (1999): Un conflit frontalier éclate entre l'Erythrée et l'Ethiopie, qui débouche deux jours plus tard sur une guerre ouverte.

- Il y a 25 ans (1999): Une nette majorité des citoyens suisses (74,7%) accepte de supprimer la clause cantonale pour l'élection au Conseil fédéral. Désormais, le Parlement peut choisir plus d'un conseiller fédéral du même canton.

- Il y a 70 ans (1954): Inauguration de la scène de l'Olympia, à Paris, avec à l'affiche Lucienne Delyle et Gilbert Bécaud.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance du musicien allemand Dieter Bohlen, chanteur du duo Modern Talking dans les années 80 ("You're My Heart, You're My Soul").

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du musicien britannique Alan Lancaster, bassiste et chanteur de rock de Status Quo pendant 20 ans. Il a quitté le groupe dans les années 80.

- Il y a 85 ans (1939): Décès du botaniste germano-suisse Carl Schroeter, pionnier de la protection de la nature et du paysage et cofondateur de l'Université populaire de Zurich. Il était né en 1855.

Le dicton du jour

Si février est chaud,Croyez bien, sans défaut,Que par cette aventure,Pâques aura sa froidure

