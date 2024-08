Un millier d'ostéopathes risquent de perdre leur autorisation d'exercer

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

A partir de 2025, seuls les thérapeutes dont le diplôme master a été reconnu par la Croix-Rouge suisse pourront pratiquer l'ostéopathie. Imago

Les points forts du jour

PRIDE: Après la marche annuelle des fiertés fin juin à Zurich, puis la Pride romande il y a quinze jours à Martigny (VS), c'est au tour de la capitale fédérale d'ouvrir ses rues au mouvement LGBTQ+ et sympathisants. Ce samedi se tient la Pride de Berne. Avec des concerts et des discours sur la Place fédérale au terme d'un cortège, puis encore diverses manifestations et concerts dans différents clubs et locaux de la ville.

JO PARIS 2024: Noè Ponti nagera samedi soir à 20h30 lors de la finale du 100 m papillon. Trois ans après avoir décroché le bronze à Tokyo, le Tessinois peut espérer monter sur le podium des Jeux olympiques dans sa discipline de prédilection. Pour cela, il devra toutefois faire mieux que lors des demi-finales, où il avait réalisé le cinquième meilleur temps en 50,60 secondes.

VENEZUELA: La situation après les élections présidentielles au Venezuela, entachées d'accusations de fraude, ne devrait pas se calmer samedi. La dirigeante de l'opposition María Corina Machado a appelé dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux à des manifestations dans tout le pays samedi. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé l'opposition de comploter contre lui avec les Etats-Unis et de planifier un renversement.

Vu dans la presse

SANTE: Jusqu'à un millier d'ostéopathes en Suisse craignent de perdre leur autorisation d'exercer. A partir de 2025, seuls les thérapeutes dont le diplôme master a été reconnu par la Croix-Rouge suisse pourront pratiquer l'ostéopathie, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. L'organisation ne considère pas les diplômes étrangers, comme ceux issus en Allemagne et en Autriche, comme équivalents aux diplômes suisses. Or en Suisse, la filière d'études n'existe que depuis 2014 et n'offre que 30 places par an. Selon Tamedia, une filière supplémentaire a été ajoutée en 2023. De nombreux ostéopathes auraient ainsi suivi leur formation à l'étranger.

POPULATION: La récente migration vers la Suisse n'a pas atteint un niveau record en comparaison avec les années précédentes. L'année dernière, près de 70'000 personnes ont immigré de l'Union européenne vers la Suisse, écrit CH Media. Dans les années 50 et 60, 35'000 travailleurs par an venaient s'installer en Suisse. A l'époque, la Suisse comptait deux fois moins d'habitants. Les 30'000 demandes d'asile de l'année dernière sont également inférieures aux 47'513 demandes de 1999. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a accueilli 51'000 civils.

BRUIT: Selon les premiers résultats publiés par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les radars antibruit semblent bien fonctionner, écrit la Tribune de Genève. Pour la ville du bout du lac, il ressort de l’analyse que bien peu des véhicules y circulant dépassent les limites de bruit. Le pourcentage de véhicules trop bruyants varie entre 0,1 et 1,5% du trafic total selon les tronçons. Parmi ces véhicules trop sonores, près de 70% sont des deux-roues motorisés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): Décès du photographe français Henri Cartier-Bresson, un des fondateurs de l'agence Magnum. Il était né en 1908.

- Il y a 20 ans (2004): La Nasa lance la sonde spatiale Messenger pour explorer la planète Mercure.

- Il y a 70 ans (1954): Décès de l'écrivaine et journaliste française Colette. Elle fut la première femme à recevoir des funérailles nationales en France.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivain bernois Christoph Geiser ("Ich bin ein Hügel").

- Il y a 200 ans (1924): Décès de l'écrivain britannique Joseph Conrad ("Au coeur des ténèbres").

- Il y a 100 ans (1924): Naissance de l'écrivain américain Leon Uris. Son roman «Exodus» de 1958 est considéré comme une œuvre littéraire majeure sur le destin des Juifs d'Europe du début du XXe siècle jusqu'à la proclamation de l'Etat d'Israël en 1948. Il est mort en 2003.

- Il y a 110 ans (1914): L'Allemagne déclare la guerre à la France, qu'elle accuse d'avoir bombardé Nuremberg. L'histoire était inventée. L'Italie se déclare neutre.

Le dicton du jour

Il faut cueillir les choux, l'un des trois premiers jours d'août

