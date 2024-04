Deux têtes de mouton retrouvées dans les WC d'un collège genevois

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le collège Claparède, à Chêne-Bougeries (GE). Département de l'Instruction publique

ATS

Les points forts du jour

UKRAINE: Après de mois de tractations extrêmement acrimonieuses, d'allées et venues du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, de pressions d'alliés à travers le monde, la chambre américaine des représentants doit voter samedi sur un grand plan d'aide pour l'Ukraine, soutenu par des élus des deux bords. Les parlementaires se prononceront à partir de 13h00 locales (19h00 en Suisse) sur cette gigantesque enveloppe de 61 milliards de dollars, réclamée depuis des mois par le président américain Joe Biden.

PROCHE-ORIENT: Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est attendu samedi en Turquie, son fervent soutien qui l'a régulièrement hébergé mais s'est trouvé écarté de la médiation entre Israël et le mouvement palestinien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan doit recevoir le chef de l'aile politique du Hamas à Istanbul, à un moment où le Qatar, où réside M. Haniyeh, dit vouloir «réévaluer» son rôle de médiateur pour arracher une trêve et la libération des otages israéliens.

HOCKEY SUR GLACE: L'acte III de la finale des play-off de la National League de hockey sur glace se dispute samedi soir dès 20h00. Sur leur glace, les Zurich Lions vont tenter de reprendre la main après leur défaite 4-2 jeudi à Lausanne, leur premier revers dans ces séries finales après neuf victoires de rang. Les Vaudois espèrent reproduire le scénario de la demi-finale contre Fribourg-Gottéron, avec quatre succès d'affilée après un premier match perdu.

FOOTBALL: Servette Chênois se présente comme le favori de la finale de la Coupe de Suisse dames de football samedi à 15h00 au Letzigrund. Les tenantes du titre feront face aux Young Boys de Berne, une équipe au passé glorieux dans cette compétition. Troisième équipe du pays, les Bernoises ont remporté 15 fois la Coupe suisse, mais la dernière fois en 2001.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 avril depuis 2017, c'est aujourd'hui la Journée de la langue chinoise. Il existe six langues officielles à l'ONU, à savoir l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Cette journée est sous le signe traditionnel chinois «pluie de grains» qui commémore la contribution de Cangjie, l'ancêtre des caractères chinois, dans la création de personnages. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/list-days-weeks.

Vu dans la presse

IA: L'Etat de Genève teste les performances de l'intelligence artificielle (IA) générative dans le but d'améliorer les prestations publiques, révèle samedi Le Temps. Le service informatique du canton a consacré 650'000 francs à l'achat de 20 cartes graphiques dernier cri à Nvidia. Pour l'instant, une seule puce a été fournie, en raison de délais de livraison particulièrement importants. L'objectif est de développer des applications sans recourir à des prestataires externes, dans une logique de souveraineté numérique. Les équipes informatiques du canton utilisent des modèles de langage ouverts pour mener leurs expérimentations avec plusieurs services de l'Etat.

PARLEMENT: Le Conseil national a traité cette semaine 58 motions et postulats durant les trois jours de sa session spéciale, remarque samedi le Blick. Neuf autres interventions ont été transmises au Conseil fédéral pour traitement et quinze autres ont passé au Conseil des Etats. Au total, les conseillers nationaux ont fait avancer 82 interventions parlementaires, a calculé le journal. Le problème, c'est que, dans le même temps, ils ont déposé 78 nouvelles interventions. La montagne de dossiers en suspens reste ainsi à un niveau pratiquement identique, note le Blick.

OGM: Une alliance menée par l'association pour des aliments sans organisme génétiquement modifié (OGM) a lancé une pétition pour le maintien du moratoire interdisant la culture de plantes et l'élevage des animaux génétiquement modifiés, qui expire à la fin 2025, indiquent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Elle prévoit de lancer une initiative populaire en automne de cette année. Depuis 2005, un moratoire sur les OGM est en vigueur en Suisse. La culture de telles plantes n'est autorisée qu'à des fins de recherche et les aliments génétiquement modifiés ne peuvent pas être vendus. Le moratoire a été prolongé à plusieurs reprises par le Parlement, la dernière fois en 2021.

GENÈVE: Deux têtes de mouton ont été trouvées vendredi dans les toilettes d'un collège de Chêne-Bougeries (GE), rapporte samedi la Tribune de Genève. Elles étaient placées dans la cuvette des toilettes des filles. «L'élève qui a découvert la scène, choquée, a été prise en charge au niveau de la direction de l'établissement», indique dans le journal le Département genevois de l'instruction publique. Une plainte pénale a été déposée. La police cantonale a ouvert une enquête.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): la Suisse impose des sanctions contre le groupe de mercenaires russes Wagner et l'agence de presse russe RIA FAN.

- Il y a un an (2023): la fusée Starship de l'entreprise spatiale privée SpaceX d'Elon Musk explose environ quatre minutes après son lancement lors d'un test à Boca Chica au Texas. Il s'agit du plus grand système de fusée jamais construit dans l'histoire de l'astronautique.

- Il y a 5 ans (2019): décès du compositeur allemand de musiques de films Martin Böttcher. Au cours des années 1970, il écrit plusieurs succès pour des séries télévisées, notamment pour plusieurs épisodes du Renard et de l'Inspecteur Derrick. Il était né le 17 juin 1927.

- Il y a 25 ans (1999): une fusillade dans le lycée de Columbine, près de Littleton, dans le Colorado, fait quinze morts: douze élèves âgés de 14 à 18 ans, un professeur ainsi que les deux auteurs de la fusillade, âgés de 17 et 18 ans.

- Il y a 60 ans (1964): production du premier pot de Nutella à Alba, dans le Piémont (Italie). La crème de noisettes et de nougat du fabricant italien Ferrero sera vendue hors de la péninsule à partir de 1965.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur américain Clint Howard ("Solo: A Star Wars Story"). Il est le frère cadet du réalisateur Ron Howard.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'actrice de cinéma américaine Jessica Lange, lauréate de deux Oscars pour «Tootsie» en 1982 (meilleur second rôle) et «Blue Sky» en 1994 (meilleure actrice).

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur allemand Michael Mendl ("La Chute").

- Il y a 85 ans (1939): naissance de l'ancienne première ministre norvégienne et directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, Gro Harlem Brundtland.

- Il y a 125 ans (1899): l'empire allemand autorise les femmes à passer l'examen d'Etat de médecine, de dentiste et de pharmacie et, donc, à obtenir l'autorisation d'exercer. Auparavant, de nombreuses Allemandes venaient en Suisse, où elles pouvaient étudier depuis 1840 et exercer depuis 1867.

Le dicton du jour

«À Saint-Théodore fleurit chaque bouton d'or».

