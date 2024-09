L'Agence France-Presse (AFP) a été la cible d'une attaque de son système d'information. Une partie des dispositifs de diffusion de sa production à ses clients s'en trouve affectée, a-t-elle indiqué samedi dans un communiqué.

Le bâtiment principal de l'AFP à Paris. ATS

ATS

«Les équipes techniques de l'AFP sont mobilisées avec le soutien et l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)», a-t-elle ajouté. «La rédaction et tous les services de l'AFP continuent à assurer la couverture de l'actualité dans le monde entier», a poursuivi l'agence.

L'attaque a été détectée vendredi et l'incident était samedi «en cours de qualification et de traitement», d'après le communiqué. Les autorités compétentes ont été saisies en France, a précisé l'AFP, tout en soulignant que les auteurs de cette attaque et leurs motivations n'étaient pas connus à ce stade.

ats