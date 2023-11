L'ancien président américain George W. Bush a salué mercredi la mémoire de l'ex-secrétaire d'Etat Henry Kissinger.

(archives) KEYSTONE

L'Amérique a, selon George W. Bush, perdu «l'une de ses voix les plus sûres et les plus écoutées en politique étrangère». Le fait qu'un tel homme, réfugié de l'Allemagne nazie, ait pu devenir chef de la diplomatie américaine «raconte tant sa grandeur que la grandeur de l'Amérique», a ajouté le républicain dans un communiqué.

ATS