La filière du Vacherin Mont-d'Or célébrera samedi prochain les 20 ans de l'Appellation d'origine contrôlée (AOP) de ce fromage emblématique de la Vallée de Joux. Une fête est prévue aux Charbonnières (VD) en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin.

Le public est invité à faire la fête au Vacherin Mont d'Or samedi dans son berceau des Charbonnières (VD). ATS

Le chef du Département fédéral de l'économie ouvrira officiellement la nouvelle saison du Vacherin Mont-d'Or. Il sera accompagné des fromagers de l'Etivaz AOP et d'artisans de la charcuterie vaudoise IGP, invités d'honneur de cette 25e édition, ont annoncé les organisateurs.

L'événement folklorique et gourmand accueillera plus de 6000 participants et 60 producteurs et artisans locaux. Points forts de la journée, la descente des troupeaux revenant de l'estivage et la dégustation gratuite des nouveaux Vacherins lors de la partie officielle. Il sera par ailleurs possible d'apprécier cette année le roi des fromages vaudois sous de nombreuses formes inédites: crêpes, polenta, risotto ou röstis.

Goût unique

Depuis 1865, l'histoire du Vacherin Mont d'Or AOP est liée à celle des Charbonnières. Le village célèbre depuis un quart de siècle fin septembre le début de sa saison et la descente des troupeaux.

Le Vacherin Mont d'Or a obtenu l'AOP en 2003. Elle est garante d'un produit authentique et de qualité, répondant à un cahier des charges très précis et très exigeant. Toutes ses composantes, du lait jusqu'au bois de son emballage, proviennent d'un rayon maximal de 25 km autour de son lieu de production.

Ce fromage à pâte molle est fabriqué avec du lait thermisé, affiné pendant 21 jours. Il est entouré et emballé d'une écorce d'épicéa caractéristique. Il est produit de septembre à la fin de l'hiver, une période où les vaches n'ont plus assez de lait pour fabriquer de grands fromages.

nt, ats