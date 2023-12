L'artiste suisse Ted Scapa est décédé jeudi à l'âge de 92 ans, a indiqué samedi sa famille. Il a dessiné pendant des années des caricatures pour la presse nationale et internationale et publié de nombreux livres pour enfants et recueils de bandes dessinées.

L'artiste vivait depuis février 2021 dans une résidence pour personnes âgées à Berne, a précisé sa famille à Keystone-ATS, confirmant une information du site blick.ch.

Le dessinateur était né en 1931 à Amsterdam sous le nom d'Eduard Schaap. Après une formation à l’Académie Royale des Beaux-Arts de La Haye, il s'était mis à son compte comme graphiste et dessinateur. Il s'est rapidement fait un nom grâce à d'importantes commandes publicitaires pour KLM, Philips et en tant que dessinateur pour des journaux néerlandais et auteur de livres pour enfants.

En 1962, il avait épousé Meret Meyer, la fille de l’éditeur Hans Meyer-Benteli, et s’était établi en Suisse. A la mort de son beau-père, il avait pris les rênes de la maison d'édition Benteli et l'imprimerie du même nom, qu'il a dirigées pendant 30 ans jusqu'en 1992. Durant ce laps de temps, il a publié près de 1500 livres.

Etabli en Suisse romande

L'artiste, qui avait pris la nationalité suisse en 1973, a vécu durant des années à Vallamand (VD), au bord du lac de Morat. C'est là que deux Français avaient volé en juin 2006 54 toiles, dessins et sculptures de l'artiste. Toutes les oeuvres dérobées seront retrouvées quelques semaines plus tard dans la région de Dijon.

Pour emporter leur butin, les voleurs avaient coupé les toiles au cutter et laissé les cadres sur place. Mais les oeuvres n'avaient pas été «trop abîmées», avait alors indiqué la police.

«L’art de Scapa métamorphose le quotidien en inventions visuelles pleines de sous-entendus et de joie de vivre. A l’aide d’outils modestes, l’artiste a forgé un langage visuel narratif qui suscite d’emblée l’enchantement de tous», écrivait le Kunstmuseum en 2016 en lui consacrant une exposition.

Ateliers pour les enfants

Ted Scapa était devenu célèbre grâce à l'émission pour enfants Das Spielhaus qu'il a animée à la télévision alémanique dans les années 1960 et 1970.

Pendant l'Expo.02, il avait dirigé le projet «Art Recycling» sur l'arteplage de Neuchâtel. Ce projet invitait les 12-15 ans à réaliser des oeuvres d'art à partir de matériaux recyclés. Il avait également animé un atelier sur le thème de l'opéra durant le festival d'opéra d'Avenches (VD) en 2005.

